Алла Пугачова без макіяжу вийшла на зв'язок і приголомшила своїм виглядом у 75 років

Російська співачка Алла Пугачова потішила фанів своїми рідкісними фото.

Так, в Instagram знаменитість опублікувала серію знімків, де зображена повністю без косметики. Папараці заскочили виконавицю на вулицях Кіпру. Пугачова, своєю чергою, поширила кадри серед шанувальників, поставивши на місце усіх хейтерів її зовнішності. Зірка додала, що вона має неперевершений вигляд у свої 75 років.

"Дякую за гарну фотосесію в порту Лімасола. Приємно усвідомлювати, що навіть у 75 без макіяжу можна мати милий, свіжий і молодий вигляд", - підписала фото Алла Пугачова.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

У коментарях чимало юзерів засипали співачку компліментами й закликали не зважати на хейт у Мережі, з яким вона часто стикається через вікові зміни:

"Ви і у 120 матимете кращий вигляд, ніж ті недолугі грубіянки у 25" – Дмитро Гордон

Дивовижна, красива, мудра жінка! І як завжди відповідь з гумором усім невихованим. Молодець!

Алло Борисівно, навіть не хвилюйтеся! Я вас дуже добре розумію, бо це все вже набридло вам!

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова різко відповіла на запитання про державу-терористку та обізвала пропагандистку.

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