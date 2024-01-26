Алла Пугачова прокоментувала відео маленької українки, яка готувала картоплю з салом на природі

Російська співачка Алла Пугачова відреагувала на відео 3-річної українки Надійки.

Так, дівчинка – відома зірка у Мережі. Надійка прославилася своїми відеорецептами, які набирають мільйони переглядів. У її фотоблогу також зібралося майже 200 тис підписників. Зокрема, серед її шанувальників і Алла Пугачова.

На одному з крайніх відео маленька україночка взимку на природі смажила картоплю з м'ясом. У кадрі дівчинка постає у традиційних українських хустках. Вона вправно смажить м'ясо з цибулею, а потім на величезну пательню на вогні додає картоплю. А наприкінці куштує страву й промовляє "Слава Україні!".

"Без чого українців не можна уявити? Без сала і без бульбочки! А якщо це все поєднати на природі, то це просто безпрограшний варіант!", - говорить на початку відео Надійка.

Маленька українка замилувала відео, як смажить картоплю з м'ясом на природі

Оскільки Алла Пугачова стежить за сторінкою маленької україночки давно, то майже постійно залишає під її відео вподобайку. Втім, нещодавно Пугачова прокоментувала ролик. Так, співачка з офіційного акаунту залишила декілька смайликів у вигляді сердечка та оплесків.

Алла Пугачова прокоментувала відео маленької україночки

Алла Пугачова прокоментувала відео маленької україночки

Зазначимо, Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін від початку повномасштабної війни засудили вторгнення Росії до України та виїхали з країни-агресорки. Наразі вони разом з дітьми проживають в Ізраїлі. Нещодавно стало відомо, що Максима Галкіна оштрафували на 1 млн грн в ОАЕ через його проукраїнську позицію.

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