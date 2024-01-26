Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Алла Пугачова прокоментувала відео маленької українки, яка готувала картоплю з салом на природі

Алла Пугачова прокоментувала відео маленької українки, яка готувала картоплю з салом на природі

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артистка відреагувала на ролик 3-річної зірки Мережі.

Російська співачка Алла Пугачова відреагувала на відео 3-річної українки Надійки.

Так, дівчинка – відома зірка у Мережі. Надійка прославилася своїми відеорецептами, які набирають мільйони переглядів. У її фотоблогу також зібралося майже 200 тис підписників. Зокрема, серед її шанувальників і Алла Пугачова.

На одному з крайніх відео маленька україночка взимку на природі смажила картоплю з м'ясом. У кадрі дівчинка постає у традиційних українських хустках. Вона вправно смажить м'ясо з цибулею, а потім на величезну пательню на вогні додає картоплю. А наприкінці куштує страву й промовляє "Слава Україні!".

"Без чого українців не можна уявити? Без сала і без бульбочки! А якщо це все поєднати на природі, то це просто безпрограшний варіант!", - говорить на початку відео Надійка.

Маленька українка замилувала відео, як смажить картоплю з м'ясом на природі

Маленька українка замилувала відео, як смажить картоплю з м'ясом на природі

Оскільки Алла Пугачова стежить за сторінкою маленької україночки давно, то майже постійно залишає під її відео вподобайку. Втім, нещодавно Пугачова прокоментувала ролик. Так, співачка з офіційного акаунту залишила декілька смайликів у вигляді сердечка та оплесків.

Алла Пугачова прокоментувала відео маленької україночки / ©
Алла Пугачова прокоментувала відео маленької україночки
Алла Пугачова прокоментувала відео маленької україночки / ©
Алла Пугачова прокоментувала відео маленької україночки

Зазначимо, Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін від початку повномасштабної війни засудили вторгнення Росії до України та виїхали з країни-агресорки. Наразі вони разом з дітьми проживають в Ізраїлі. Нещодавно стало відомо, що Максима Галкіна оштрафували на 1 млн грн в ОАЕ через його проукраїнську позицію.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація