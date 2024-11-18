Алла Пугачова прокоментувала життя 53-річної доньки Орбакайте за кордоном

Російська співачка Алла Пугачова неочікувано прокоментувала життя своєї старшої доньки, співачки Христини Орбакайте.

Так, 53-річна донька зірки у своєму Instagram опублікувала низку родинних фото. Зокрема, як в ресторані вона позує з бокалом, а також насолоджується вечором з чоловіком, американським бізнесменом Михайлом Земцовим. До слова, Орбакайте хоча публічно й не засудила криваві злочини Росії, проте її родина вже давно покинула державу-терористку, бо "не бачила там майбутнього". Тож тепер вона з обранцем і дітьми живе у США.

"Суботній вихід", — підписала кадри Орбакайте.

Христина Орбакайте з чоловіком / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Такий допис не оминула увагою 75-річна Алла Пугачова. У коментарях вона лаконічно побажала успіхів доньці та її чоловіку у подальшому житті. Ймовірно, примадонна тим самим натякнула, що у майбутньому розпочнеться новий етап життя з повною свободою.

"Let's move on! ("Рухаймося далі!" – у перекладі з англ.)", — написала Пугачова.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Максим Галкін показав, як з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми двома дітьми Лізою та Гаррі вони провели час у компанії Христини Орбакайте в її великому будинку в США.

Читайте також: