Алла Пугачова різко відреагувала на обстріл Росією дитячої лікарні "Охматдит": "Всьому є межа"

Артистка дала чітко зрозуміти, що РФ у війні переступила всі межі морального.

Російська співачка Алла Пугачова різко відреагувала на обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, який скоїла Росія у понеділок вранці, 8 липня.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала фото, де зображена маленька дитина вся в крові та бинтах. Поруч із неї були лікарі. Знімок був зроблений після цинічного обстрілу окупантами дитячої лікарні. На кадрі артистка показала, як постраждала від ворожих дій дитина.

Алла Пугачова дала чітко зрозуміти, що Росія переступила вже всі межі морального, цілеспрямовано обстрілявши дитячу лікарню ракетами.

Реакція Алли Пугачової на обстріл "Охматдиту" / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Бог терплячий, але всьому є межа", - різко написала співачка.

Зазначимо, Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним засудила вторгнення Росії до України. Країну-агресорку виконавиця покинула та живе нині з сім'єю в Ізраїлі.

Нагадаємо, американська акторка Джессіка Честейн теж прокоментувала злочин Росії, яка обстріляла ракетами дитячу лікарню. Артистка показала жахливі наслідки влучання ворожого снаряду та закликала допомагати "Охматдиту" коштами.

Акторка Голлівуду Джессіка Честейн підтримала українців після жахливого обстрілу лікарні "Охматдит"

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