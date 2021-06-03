Алла Пугачова розсекретила, чому розлучалася зі своїми ексчоловіками

Також артистка пригадала, як дізналася про смерть мами.

Російська примадонна Алла Пугачова доволі велелюбна жінка.

Так, артиста протягом життя 5 разів виходила заміж та крутила романи з чоловіками. У програмі "Сегодня вечером" знаменитість поділилася, чому розлучалася зі своїми обранцями. А причиною розривів ставав щільний графік зірки.

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"Це здається, що все добре - блискітки, тебе всі знають, ти махаєш ручкою, усміхаєшся. Це дуже важке життя. Дуже багато жертв треба принести, щоб чогось там добитися. По перше, ти не знаєш дому - ти сидиш на валізах. Ти не можеш створити нормальну сім'ю. Тому що це або має бути людина, яка з тобою працює, або досвідос. А що робити, якщо хто не витримує. І особливо, якщо чоловік не розвивається разом з тобою, то йому дуже важко усвідомлювати, що поруч дружина зростає, стає все вище і вище. І я це прекрасно розумію. Мені доводилося, так би мовити, звільняти від цих мук", - поділилася знаменитість.

Зауважимо, від 2005 року Алла Пугачова та Максим Галкін жили разом в громадянському шлюбі. Пара одружилася 2011-го. До Галкіна у зірки були литовський артист Миколас Орбакас, з яким Алла Борисівна народила дочку Христину, режисер Олександр Стефанович, колишній продюсер Євгеній Болдін і співак Філіп Кіркоров.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров / instagram.com/fkirkorov

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Також артистка пригадала, як дізналася про смерть мами. А сталося це 1986 року під час гастролей просто перед концертом. Попри страшну звістку, співачка все ж вийшла на сцену.

"Палац спорту, народ, що я мала була сказати? Що я не можу? Ні, ми зобов’язані йти! Йти і співати", – зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно 72-річна Алла Пугачова у сукні диснеївської принцеси спантеличила образом. Артистка одягла неочікуване вбрання на день народження доньки.

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