Алла Пугачова та Максим Галкін з'явилися на фестивалі Лайми Вайкуле на підтримку України

Російська співачка Алла Пугачова та її чоловік, гуморист Максим Галкін, вкотре продемонстрували свою підтримку українцям.

Сьогодні, 28 липня, у Юрмалі розпочався третій день щорічного фестивалю латвійської співачки Лайми Вайкуле - Laima Rendezvous Jurmala 2023. Цього року виконавиця прийняла рішення підтримати Україну та зробити захід благодійним - частина коштів від квитків буде направлена на допомогу нашій країні.

Пугачова та Галкін, які від початку війни висловилися проти путінського режиму та емігрували до Ізраїлю, також доєдналися до фестивалю. На сторінці заходу у Instagram з'явилося фото подружжя.

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/laimafestival

74-річна Пугачова для виходу в світ обрала смугастий костюм з шортами та жакетом, який доповнила чорними колготками та балетками. Галкін супроводжував дружину у сірому костюмі та кедах.

Також очікується, що на фестивалі виступлять українські зірки - Надя Дорофєєва, Max Barskih, Оля Полякова, KAZKA, ALEKSEEV та Вєрка Сердючка. Більшість з українських зірок вже прибули до Юрмали та готуються до виступу.

А ось пропутінських артистів бачити на своєму фестивалі Лайма не захотіла. Співачка відмовилася запрошувати тих, хто підтримав криваву війну в Україні.

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