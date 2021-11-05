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Алла Пугачова та Софія Ротару шокували виконанням хіта "Нас не догонят" гурту "Тату"

Алла Пугачова та Софія Ротару шокували виконанням хіта "Нас не догонят" гурту "Тату"

Алла Пугачова та Софія Ротару шокували виконанням хіта "Нас не догонят" гурту "Тату"

Зірки взяли участь у триб'юті альбому "200 по встречной".

Цьогоріч виповнюється 20 років дебютному альбому "200 по встречной" популярного у 2000-х гурту "Тату", солістками якого були Юля Волкова та Лєна Катіна.

У зв'язку з такою круглою датою музичний сервіс Spotify підготував сюрприз відданим шанувальникам дівочого дуету та випустив триб'ют платівки. У ньому знаменитості переспівують треки, які вже стали легендарними.

Так от, дві легенди Алла Пугачова та Софія Ротару неочікувано об'єдналися у дует, аби разом заспівати знамениту "Нас не догонят".

Віра Брежнєва зробила кавер на хіт "30 минут". Також до триб'юту долучилася й українська співачка Надя Дорофєєва. Вона переспівала композицію "Я твоя не первая".

"Група "Тату" – велике дитяче кохання всього мого покоління! Пам'ятаєте, як переслуховували їхні пісні по колу? Тому я особливо рада взяти участь у міжнародному триб'юті альбому "200 по встречной" від Spotify. Пісня "Я твоя не первая"/ "Покажи мне любовь" – одна з найулюбленіших, і вона мене просто розриває! Я пропустила її крізь себе! Послухайте її у моєму виконанні та відчуйте це", - розповіла про роботу над треком Надя.

Зазначимо, що дует "Тату" був дуже популярним у 90-2000-х і складався з солісток Лєни Катіної та Юлі Волкової. Багато хто знає гурт за піснями "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Скажи зачем", "Не верь, не бойся". 2014-го, після недовго воз'єднання, гурт "Тату" зі скандалом розпався через шантаж і погрози Волкової іншій солістці. Катіна розповіла, що дует більше не може існувати через "абсолютно некоректну поведінку" Волкової.

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