Алла Пугачова та Софія Ротару шокували виконанням хіта "Нас не догонят" гурту "Тату"

Зірки взяли участь у триб'юті альбому "200 по встречной".

Цьогоріч виповнюється 20 років дебютному альбому "200 по встречной" популярного у 2000-х гурту "Тату", солістками якого були Юля Волкова та Лєна Катіна.

У зв'язку з такою круглою датою музичний сервіс Spotify підготував сюрприз відданим шанувальникам дівочого дуету та випустив триб'ют платівки. У ньому знаменитості переспівують треки, які вже стали легендарними.

Так от, дві легенди Алла Пугачова та Софія Ротару неочікувано об'єдналися у дует, аби разом заспівати знамениту "Нас не догонят".

Віра Брежнєва зробила кавер на хіт "30 минут". Також до триб'юту долучилася й українська співачка Надя Дорофєєва. Вона переспівала композицію "Я твоя не первая".

"Група "Тату" – велике дитяче кохання всього мого покоління! Пам'ятаєте, як переслуховували їхні пісні по колу? Тому я особливо рада взяти участь у міжнародному триб'юті альбому "200 по встречной" від Spotify. Пісня "Я твоя не первая"/ "Покажи мне любовь" – одна з найулюбленіших, і вона мене просто розриває! Я пропустила її крізь себе! Послухайте її у моєму виконанні та відчуйте це", - розповіла про роботу над треком Надя.

Зазначимо, що дует "Тату" був дуже популярним у 90-2000-х і складався з солісток Лєни Катіної та Юлі Волкової. Багато хто знає гурт за піснями "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Скажи зачем", "Не верь, не бойся". 2014-го, після недовго воз'єднання, гурт "Тату" зі скандалом розпався через шантаж і погрози Волкової іншій солістці. Катіна розповіла, що дует більше не може існувати через "абсолютно некоректну поведінку" Волкової.

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