Алла Пугачова відповіла на закиди росіян, що вона втекла з Ізраїлю через війну

Російська співачка Алла Пугачова відповіла на закид російських пропагандистів, що вона втекла з Ізраїлю, й натякнула, де насправді перебуває зі своїми 10-річними дітьми Лізою та Гаррі.

Раніше росЗМІ інформували, що артистка разом з дітьми нібито поїхала на Кіпр щонайменше на рік. Довгий час Пугачова не давала жодних коментарів. А тепер на сторінці знаменитості в Instagram з'явилася серія фото з дітьми від Максима Галкіна, а також із самим чоловіком Пугачової.

Алла Пугачова і Максим Галкін / Фото: instagram.com/alla_orfey

На спільних фото щасливе подружжя тримається за руки та обіймається. Вочевидь, знімки були зроблені під час різних світських заходів.

"Живемо далі", — лаконічно підписала світлини Алла Пугачова.

Донька Алли Пугачової і Максима Галкіна / Фото: instagram.com/alla_orfey

Син Алли Пугачової і Максима Галкіна / Фото: instagram.com/alla_orfey

Зазначимо, що Instagram досі вказує на те, що профіль Алли Пугачової розташовується в Ізраїлі.

Нагадаємо, що одна з найближчих подруг зіркового подружжя Алли Пугачової та Максима Галкіна, латвійська співачка Лайма Вайкуле, розсекретила свою телефонну розмову з ними на початку війни в Ізраїлі та поділилася їхнім емоційним станом.

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