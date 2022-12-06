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Алла Пугачова відповіла, як реагує на замовне цькування її родини

Алла Пугачова відповіла, як реагує на замовне цькування її родини

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
920
Час на прочитання
2 хв
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Алла Пугачова відповіла, як реагує на замовне цькування її родини

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Артистка звертається до Господа.

Російська співачка Алла Пугачова, яка разом із родиною виїхала з РФ до Ізраїлю, розповіла, як реагує на цькування.

Шанувальники часто запитують у виконавиці, як вона справляється із критикою та хейтом, які обрушилися на неї та Максима Галкіна через їхню антивоєнну позицію. Своєю відповіддю Пугачова поділилася в Instagram і додала до неї світлину із чарівним ізраїльським краєвидом. 

"Багато хто мене запитує, яким чином я виношу замовне цькування нашої сім'ї. Як? А ось так. Це вид з мого вікна. Грудневе небо над Землею Обітованою. Дивлюся на небо і кажу: "Господи! Пробач цих жалюгідних продажних тварюк, лицемірів і брехунів, бо не знають вони що творять!" Ось і все. Всім привіт", - написала Пугачова.

© instagram.com/alla_orfey
Фото: instagram.com/alla_orfey

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні чоловік примадонни, Максим Галкін, висловився проти вторгнення РФ на наші території. У березні 2022 року родина артистів виїхала до Ізраїлю, де перебуває й зараз. Пізніше Пугачова все ж поверталася до Москви, у серпні, аби забрати документи дітей зі школи.

Через позицію Пугачової і Галкіна російські пропагандисти почали публічно цькувати подружжя. Так, декілька разів на стінах "Останкіно" до співачки писали лайливі звернення, а Галкіна взагалі визнали "іноагентом" в РФ.

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Дата публікації
Перегляди
920
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