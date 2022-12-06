Алла Пугачова відповіла, як реагує на замовне цькування її родини

Російська співачка Алла Пугачова, яка разом із родиною виїхала з РФ до Ізраїлю, розповіла, як реагує на цькування.

Шанувальники часто запитують у виконавиці, як вона справляється із критикою та хейтом, які обрушилися на неї та Максима Галкіна через їхню антивоєнну позицію. Своєю відповіддю Пугачова поділилася в Instagram і додала до неї світлину із чарівним ізраїльським краєвидом.

"Багато хто мене запитує, яким чином я виношу замовне цькування нашої сім'ї. Як? А ось так. Це вид з мого вікна. Грудневе небо над Землею Обітованою. Дивлюся на небо і кажу: "Господи! Пробач цих жалюгідних продажних тварюк, лицемірів і брехунів, бо не знають вони що творять!" Ось і все. Всім привіт", - написала Пугачова.

Фото: instagram.com/alla_orfey

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні чоловік примадонни, Максим Галкін, висловився проти вторгнення РФ на наші території. У березні 2022 року родина артистів виїхала до Ізраїлю, де перебуває й зараз. Пізніше Пугачова все ж поверталася до Москви, у серпні, аби забрати документи дітей зі школи.

Через позицію Пугачової і Галкіна російські пропагандисти почали публічно цькувати подружжя. Так, декілька разів на стінах "Останкіно" до співачки писали лайливі звернення, а Галкіна взагалі визнали "іноагентом" в РФ.

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