Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Алла Пугачова вирізнилася вчинком на сцені, після якого здобула славу

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
434
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Алла Пугачова вирізнилася вчинком на сцені, після якого здобула славу

Алла Пугачова

Режисер розповів, що Пугачова була "ніякою співачкою".

Театральний режисер та викладач акторської майстерності у Москві Ігор Афончиков заявив, що на початку своєї кар'єри Алла Пугачова була "досить середньою та ніякою співачкою".

Втім, Афончиков стверджує, що колись Алла Пугачова поділилася з ним епізодом зі свого життя, після якого вона стала зіркою. За словами режисера, якось артистка виступала на сцені, де в неї застрягли підбори. Виконавиці стало шкода дорогих туфель, які на той час коштували всю її зарплату. Тож Пугачова не розгубилася і повелася на сцені неординарно:

"Під час виступу її підбор застряг у щілині, і протягом усієї пісні вона намагалася дістати цей підбор. Їй було дуже шкода туфлі, але врешті вона вирвала підбори руками, а люди аплодували стоячи і кричали ще двадцять хвилин, щоб вона вийшла на біс! Чому? Тому що збігся її трагізм із туфлями з виконанням пісні. Люди відчули емоції та почуття Пугачової", - розповів режисер.

Алла Пугачова в молодості / ©
Алла Пугачова в молодості

За його словами, після цього інциденту Пугачова зрозуміла, чого люди хочуть від артиста і її кар'єра пішла вгору:

"Їй цей випадок допоміг розкритися та стати тією артисткою, якою вона зараз є", - заявив Афончиков.

Алла Пугачова в молодості / ©
Алла Пугачова в молодості

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним побували на ювілеї у свого друга Андрія Макаревича. Там на сцені Галкін напився і розніс ексчоловіка Пугачової Філіпа Кіркорова та кремлівського диктатора Путіна.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
434
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація