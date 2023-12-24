Алла Пугачова вирізнилася вчинком на сцені, після якого здобула славу

Театральний режисер та викладач акторської майстерності у Москві Ігор Афончиков заявив, що на початку своєї кар'єри Алла Пугачова була "досить середньою та ніякою співачкою".

Втім, Афончиков стверджує, що колись Алла Пугачова поділилася з ним епізодом зі свого життя, після якого вона стала зіркою. За словами режисера, якось артистка виступала на сцені, де в неї застрягли підбори. Виконавиці стало шкода дорогих туфель, які на той час коштували всю її зарплату. Тож Пугачова не розгубилася і повелася на сцені неординарно:

"Під час виступу її підбор застряг у щілині, і протягом усієї пісні вона намагалася дістати цей підбор. Їй було дуже шкода туфлі, але врешті вона вирвала підбори руками, а люди аплодували стоячи і кричали ще двадцять хвилин, щоб вона вийшла на біс! Чому? Тому що збігся її трагізм із туфлями з виконанням пісні. Люди відчули емоції та почуття Пугачової", - розповів режисер.

Алла Пугачова в молодості

За його словами, після цього інциденту Пугачова зрозуміла, чого люди хочуть від артиста і її кар'єра пішла вгору:

"Їй цей випадок допоміг розкритися та стати тією артисткою, якою вона зараз є", - заявив Афончиков.

Алла Пугачова в молодості

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним побували на ювілеї у свого друга Андрія Макаревича. Там на сцені Галкін напився і розніс ексчоловіка Пугачової Філіпа Кіркорова та кремлівського диктатора Путіна.

Читайте також: