Алла Пугачова в Ізраїлі випускатиме зброю та боєприпаси – ЗМІ

Російська співачка Алла Пугачова вигадала в Ізраїлі зареєструвати власний товарний знак "Примадонна".

Як ми писали раніше, з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України Алла Пугачова разом з чоловіком Максим Галкіним та їхніми двома дітьми виїхали до Ізраїлю. Там Галкін активно підтримує українців та збирається у концертний тур містами Ізраїлю, частину грошей з якого передасть на підтримку Україні.

Алла Борисівна теж вирішила не сидіти склавши руки і вигадала зареєструвати в Ізраїлі власний товарний знак "Примадонна".

Під ним зірка планує випускати зброю та боєприпаси. Також вона має намір продавати косметику, дрони, 3D-окуляри, товари для вагітних та відкривати колекторські фірми, пише Telegram-канал "Только никому".

Нагадаємо, раніше російський гуморист Максим Галкін висловив співчуття рідним загиблих внаслідок ракетного удару російськими військами по Одесі та емоційно засудив владу Росії.

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