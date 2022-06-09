Алла Пугачова вперше публічно стала на захист Галкіна: "Хто має вуха, той почує"

Російська примадонна Алла Пугачова більше не словами, а діями демонструє своє ставлення до війни Росії проти України.

Тим самим Алла Пугачова залишає право своєму чоловіку Максиму Галкіну сказати все, що їхня родина думає про вторгнення РФ до суверенної та незалежної України.

Через свою позицію Галкін часто піддається нападам з боку пропагандистів на батьківщині у Росії. Ба більше, подейкують, що через позицію у Пугачової та Галкіна відібрали їхній замок у Підмосков'ї, а на гумориста навіть готують кримінальну справу.

Цього разу росЗМІ почали ширити інформацію, що під час своїх концертів в Ізраїлі, де наразі Галкін перебуває з родиною, він "поливає брудом" Росію. Максим не втримався та записав емоційне відео, у якому прокоментував брехливі повідомлення:

"Тут окремі ЗМІ, розглядаючи окремі шматочки з моїх концертів, з якими я зараз виступаю, намагаються подати те, що я роблю на сцені, як поливання брудом моєї батьківщини. Так от, запам'ятайте, я за 28 років своїх виступів жодного разу, жодним словом не полив брудом свою рідну, любу Росію. Всі ці 28 років я пародіював політиків, висміюючи брехливих, жадних жалюгідних пропагандистів і корумпованих чиновників, які обкрадають мій російський народ. І я, як сатирик, маю на це право і робитиму це, як робив раніше. Мої виступи нічим не відрізняються від всіх тих виступів, які були в чисельних містах Росії за всі ці роки. Я завжди був за народ. Не за звання, не за подачки з державного столу, а за народ. От так і зараз я хочу, щоб мій російський народ жив в мирі, багатстві, а не в бідності та ізоляції", - сказав Галкін.

Пугачова розмістила це відозвернення Галкіна у своєму Instagram та коротко його прокоментувала: "Хто має вуха, той почує".

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