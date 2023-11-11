Алла Пугачова вперше публічно висловила свою позицію щодо війни в Україні і відповіла хейтерам

Російська співачка Алла Пугачова вперше за весь час повномасштабної війни висловила свою позицію.

Тривалий час артистка мовчала, поки її чоловік, шоумен Максим Галкін публічно підтримував Україну та виступав проти кровавої політики російського диктатора Путіна.

Та цього разу зірка не витримала і вирішила сказати все, що вона думає. У своєму Instagram Алла Борисівна відповіла хейтерам, які вилили багато бруду на неї і її родину через їхню позицію щодо російського вторгнення до України:

"Смішно і сумно спостерігати за купкою шалених недоособистостей, заздрісників та наклепників. Ви такі кумедні! До речі, саме вас я назвала рабами і холопами, народ у цьому випадку ні до чого, він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і жалію, а ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками та нахабною брехнею намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила та співала, жертвувала своїм здоров'ям та особистим життям. Я свою місію виконала, я давно не співаю, і моєю долею керує всесвіт. І не треба рахувати кількість волосся на моїй голові (після Чорнобиля – дякую, хоч щось залишилося). І голос мій втомлений все одно звучить, якщо врахувати, що півстоліття незважаючи на хвороби, я бігла до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі", - наголосила Пугачова.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Також артистка зазначила, що хейтерам не варто рахувати її гроші:

"Гроші мої рахуєте? Так, я працювала, я їх заробляла на відміну від тих, хто прогуляв і пропив свою зоряну годину і бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Пугачова. Як зручно, чи не так?" – запитала виконавиця.

Співачка наголосила, що в не грошах щастя, адже лише "свобода – найголовніше багатство":

"Та й не в грошах щастя. Свобода – це головне багатство. І я її в собі бережу, цим живу і постараюся дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом", - чітко окреслила свою позицію Алла Пугачова.

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни РФ проти України Максим Галкін публічно засудив дії Кремля і російського диктатора Путіна. Шоумен висвітлював жахи, які російські окупанти спричинили на українській землі і не раз висловлював підтримку Україні. Разом з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми Галкін виїхав з Росії. Пізніше він повідомив, що вони з Пугачовою отримали європейське громадянство і не планують повертатися до РФ.

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