Алла Пугачова з чоловіком Галкіним відповіли 3-річній україночці, яка записала для них відеозвернення

Російська співачка Алла Пугачова та шоумен Максим Галкін прокоментували відео маленької блогерки з України Надійки.

Так, зіркове подружжя, яке стало на бік України у війні проти РФ, звернуло увагу на відео 3-річної дівчинки й залишило вподобайки. Зокрема, у ролику Надійка подякувала їхній родині за чітку позицію й передала знаменитостям вітання у своєму фотоблогу. Це відео опублікувала її мама у фотоблогу, який зібрав вже понад 200 тис. підписників.

"Мільйони, мільйони рожевих троянд я дарую тобі. Алло Борисівно, дякую, що ви з нами. І я вас дуже-дуже люблю, мої українські підписники. І Максиму, Гаррі та Лізі також вітання і любов", - наголосила Надійка.

Маленька українка записала відеозвернення для Алли Пугачової та її родини

Також під публікацією примадонна залишила коментар: "Душею й серцем з тобою". Тим часом гуморист зворушливо написав українською: "Дай бог тобі щастя, сонечко".

Алла Пугачова та Максим Галкін відповіли Наді

До слова, Алла Пугачова та Максим Галкін є давніми прихильниками контенту Надійки. Знаменитості регулярно залишають вподобайки та пишуть коментарі під її відео, на яких маленька україночка ділиться рецептами чи показує своє життя під час війни. Як от нещодавно Алла Борисівна відреагувала на відео, де Надійка готувала картоплю з салом на природі.

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