Алла Пугачова закрила свій останній бізнес в Росії

На закриття компанії примадонна подала документи у жовтні цього року.

Російська співачка Алла Пугачова, чоловік якої Максим Галкін активно виступає проти війни в Україні і підтримує українців, офіційно закрила свій останній бізнес у Росії.

Компанію ТОВ "АБП" Пугачова заснувала 2010 року і через неї зірка проводила концерти і продавала речі власного бренду. Як пишуть росЗМП, у жовтні Пугачова подала заяву про банкрутство "АБП". Після перевірки всіх документів податкова закрила компанію співачки.

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни РФ проти України Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми переїхали до Ізраїлю. Галкін активно підтримує українців, висвітлює події в Україні у своїх соцмережах та рішуче засуджує дії кривавого диктатора Путіна. Алла Борисівна була менш говірка, втім одного разу дала зрозуміти, що вона "повністю солідарна зі своїм чоловіком".

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Мінюст Росії через позицію Галкіна щодо війни, визнав його "іноагентом". До речі, нещодавно шанувальники з України поставили запитання Галкіну у соцмережах, на них гуморист відповідав українською мовою.

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