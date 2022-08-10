Алла Пугачова записала миле відео Галкіну, який сумує за нею в Талліні

Зіркове подружжя Алла Пугачова та Максим Галкін продовжують зачаровувати фанів своїм ніжним ставленням одне до одного.

Так, на сторінці в Instagram Алла Пугачова розмістила сімейне відео, де зображена разом з дітьми – восьмирічними Лізою та Гаррі.

У ролику родина прогулюється узбережжям і передає вітання голові родини Максиму Галкіну, який наразі з концертом поїхав до Талліна.

"Коли тато у від'їзді, він хвилюється за нас. Де ми? Як ми там? Не хвилюйся, коханий, у нас все добре", - підписала відео Алла Борисівна.

Як відомо, зіркове подружжя активно підтримує Україну та різко засуджує і критикує владу Росії і витупає проти війни. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України Максим Галкін та Алла Пугачова виїхали до Ізраїлю. Втім, літо родина проводить у Юрмалі.

Зазначимо, що днями Максим Галкін показав архівне фото 20-річної давнини, де зображений у свої 26, а Аллі Пугачовій тоді було 53. Артистка стоїть за спиною коханого та грайливо визирає.

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