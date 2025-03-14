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Алла Пугачова заспівала з українськими музикантами на Кіпрі і довела росіян до істерики

Алла Пугачова заспівала з українськими музикантами на Кіпрі і довела росіян до істерики

Алла Пугачова з українськими музикантами

Виконавиця організувала свято у власному маєтку в Лімасолі.

Російська співачка Алла Пугачова неочікувано заспівала після тривалої паузи.

Так, артистка нещодавно організувала свято весни на Кіпрі. До власного маєтку вона запросила гостей і українських музикантів. На кадрах, опублікованих у Мережі, Алла сидить поруч з одеським шансоньє Феліксом Шиндером і харків'янином. Про це самі музиканти говорять під час виконання різноманітних композицій й вигукують "Одеса-мама".

Алла Пугачова заспівала на Кіпрі з українськими музикантами

Алла Пугачова заспівала на Кіпрі з українськими музикантами

Тим часом Алла Пугачова, яка вже тривалий час не дає концертів, також намагалася відтворити рядки улюблених пісень разом з українцями і пританцьовувала. У коментарях зібралося чимало юзерів з компліментами для зірок. Утім, деякі росіяни все ж не змогли стримати агресії щодо проукраїнської позиції виконавиці.

  • Ось тепер співає на призьбі – там тільки їй і місце
  • Вау, як круто! Ви молодці, найкращі
  • Людина на пенсії розважається як може, залиште її
  • Хай знають нас всі – від малого до великого. Алла Борисівна відчуває справжніх людей!

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова у свої 75 років дала відсіч хейтерам її зовнішності й показалася без краплі макіяжу.

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