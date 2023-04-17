Алла Пугачова завершила співочу кар'єру і не повернеться на сцену

Російська співачка Алла Пугачова більше не планує повертатися на велику сцену.

Минулого року разом з родиною примадонна переїхала жити до Ізраїлю і зараз рідко з'являється на публіці та у соцмережах. Невтішними новинами для шанувальників про завершення кар'єри артистки поділився її друг, музичний критик Артемій Троїцький. Він зазначив, що зараз Пугачова сконцентрована на родині та дітях.

"На жаль, Алла навряд чи буде співати. Тобто її пісні все одно лунають, вони всім відомі, але з співочою кар'єрою, боюся, що Алла Борисівна закінчила. Я буду дужа радий та дуже здивований, якщо вона знову почне давати концерти. Наскільки мені відомо, у неї інша життєва програма - вона зайнята своїми дітьми та справами своєї родини" - розповів критик у "Ранок лютого".

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Також Троїцький розповів і про позицію співачки щодо війни в Україні. За його словами вона підтримує позицію свого чоловіка, гумориста Максима Галкіна, проте не хотіла робити гучних заяв.

"Алла не хотіла в це вмішуватися. Вона не те щоб аполітична, але вона не з активістів. Те що вона висловилася осінню минулого року, і висловилася чітко, прямо та відкрито щодо того неподобства, яке відбувається в РФ, то взагалі-то це було спровоковане нападками на її чоловіка Максима Галкіна. Родина в них дуже дружна, вони кохають одне одного. Це для неї святе. Тому, коли вона побачила, що на її чоловіка роблять нападки, оголосили його "іноагентом", вона звичайно стала на захист родини. Для Путіна та його посіпак це погана новина, адже Пугачова - це набагато більше, аніж Путін. Алла Пугачова - символ цілої епохи, а Путін - символ х*й знає його", - сказав Троїцький.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що раніше друг Пугачової поділився іронічним віршем від неї, в якому співачка влучно висміяла увесь російський режим.

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