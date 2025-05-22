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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Алла Пугачова неочікувано звернулася до Юрія Рибчинського в його ювілей

У день народження легендарного поета журналіст Дмитро Гордон опублікував архівні фото з ним. Співачка Алла Пугачова відреагувала на знімки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алла Пугачова та Юрій Рибчинський

Алла Пугачова та Юрій Рибчинський

Російська співачка Алла Пугачова неочікувано звернулася до легендарного автора хітів та народного артиста України Юрія Рибчинського.

Поет 22 травня святкує день народження. Юрію Рибчинському виповнюється вже 80 років. Автор хітів отримує безліч привітань від рідних, знаменитостей та прихильників. Публічно зі святом його привітав також журналіст Дмитро Гордон. Він опублікував архівні фото з Рибчинським та адресував йому теплі слова.

"Видатному українському поетові Юрію Рибчинському 80! З ним та з його геніальними піснями минуло практично все моє життя, ми рідні люди. Бажаю Юрію Євгеновичу довголіття, здоров'я і, звичайно, як і всім нам, миру! З ювілеєм, Маестро!" – звернувся журналіст до поета.

Допис Дмитра Гордона, який прокоментувала Алла Пугачова / © instagram.com/gordondmytro

Допис Дмитра Гордона, який прокоментувала Алла Пугачова / © instagram.com/gordondmytro

Алла Пугачова відреагувала на допис Дмитра Гордона. Виконавиця у коментарях звернулася до Юрія Рибчинського та привітала його з ювілеєм: "Мої вітання".

Нагадаємо, раніше співак Павло Зібров розсекретив, що подарує Юрію Рибчинському на ювілей. Артист також зізнався, як вони з поетом святкуватимуть його день народження.

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