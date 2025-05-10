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- Гламур
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Алла Пугачова показалася з трьома дітьми на свіжих кадрах й приголомшила своїм виглядом
76-річна співачка завітала на концерт старшої доньки Орбакайте.
Російська співачка Алла Пугачова показала, який вигляд має зараз разом з трьома дітьми.
Так, на початку травня виконавиця прийшла підтримати свою доньку Крістіну Орбакайте на її сольний концерт на Кіпрі. Разом із зіркою подивитися на шоу прийшли і її двоє молодших дітей – 11-річні двійнята Гаррі та Ліза. Спочатку вони сиділи у залі та насолоджувалися творчим вечором.
Проте згодом посеред виступу Орбакайте з піснею її мами "Алла будет петь" родина підвелася зі своїх місць та з квітами попрямувала до сцени. У цей час прихильники змогли розгледіти, як змінилася зовнішність Пугачової, яка доволі рідко виходить на публіку.
Зокрема, співачка для концерту старшої доньки одягнула чорну сукню, яку доповнила поясом, на який була прикріплена невелика сумка. Також виконавиця зробила макіяж і стриману зачіску. До слова, коли артистка крокувала поміж рядами, було помітно, як важко та повільно вона пересувається.
Крім того, коли Алла з молодшими дітьми вийшла до Крістіни під сцену та вручила квіти, вона підтримала артистку оплесками. Ба більше, знаменитість взяла мікрофон на приспіві свого хіта "Алла будет петь" і на тлі музики перед публікою сказала: "Крістіна буде співати".
Нагадаємо, нещодавно Крістіна Орбакайте після років мовчань щодо вторгнення Росії в Україну висловила свою справжню позицію.