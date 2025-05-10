Алла Пугачова показалася з трьома дітьми на свіжих кадрах й приголомшила своїм виглядом

Алла Пугачова з дітьми / © instagram.com/orbakaite_k

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Російська співачка Алла Пугачова показала, який вигляд має зараз разом з трьома дітьми.

Так, на початку травня виконавиця прийшла підтримати свою доньку Крістіну Орбакайте на її сольний концерт на Кіпрі. Разом із зіркою подивитися на шоу прийшли і її двоє молодших дітей – 11-річні двійнята Гаррі та Ліза. Спочатку вони сиділи у залі та насолоджувалися творчим вечором.

Проте згодом посеред виступу Орбакайте з піснею її мами "Алла будет петь" родина підвелася зі своїх місць та з квітами попрямувала до сцени. У цей час прихильники змогли розгледіти, як змінилася зовнішність Пугачової, яка доволі рідко виходить на публіку.

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Алла Пугачова / © instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачова з трьома дітьми / © instagram.com/orbakaite_k

Зокрема, співачка для концерту старшої доньки одягнула чорну сукню, яку доповнила поясом, на який була прикріплена невелика сумка. Також виконавиця зробила макіяж і стриману зачіску. До слова, коли артистка крокувала поміж рядами, було помітно, як важко та повільно вона пересувається.

Алла Пугачова / © instagram.com/orbakaite_k

Крім того, коли Алла з молодшими дітьми вийшла до Крістіни під сцену та вручила квіти, вона підтримала артистку оплесками. Ба більше, знаменитість взяла мікрофон на приспіві свого хіта "Алла будет петь" і на тлі музики перед публікою сказала: "Крістіна буде співати".

Алла Пугачова з трьома дітьми / © instagram.com/orbakaite_k

Нагадаємо, нещодавно Крістіна Орбакайте після років мовчань щодо вторгнення Росії в Україну висловила свою справжню позицію.