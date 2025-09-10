Алла Пугачова розкрила, після чого остаточно покинула Росію: "Совість дорожча за славу і розкіш"

Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова розкрила, що стало останньою для неї краплею, після чого вона з родиною остаточно виїхала з Росії.

Коли в Україні розв'язали повномасштабну війну, ані артистка, ані її чоловік Максим Галкін не підтримали це. Гуморист тоді перебував за межами Росії, а от співачка була в країні. Та коли й Алла Пугачова виїхала з РФ на лікування до Ізраїлю, то одразу ж зіткнулася з хвилею гейту. Вже тоді у виконавиці почали закрадатися думки, що в Росії робити нічого.

"Максим був за кордоном, я вдома. Мені потрібно було поїхати на лікування до Ізраїлю. Тільки-но я поїхала – таке почалося. Цей священник дурний: "Яке щастя, очистилося повітря, вона поїхала". Я не збиралася виїжджати. Потім, оскільки ми проти війни, накинулись якісь люди, щось писали про нас, суцільні образи. Починаєш думати, а що тут робити тоді", - говорить артистка в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Останньою краплею для Алли Пугачової стало визнання Максима Галкіна "іноагентом". Вона була згодна терпіти гейт в її бік, але коли їхніх дітей почали цькувати, то співачка зібрала речі й виїхала з Росії.

"Мені довелося подумати на цю тему. Я ще добре, але коли діти пішли до школи після того, як "іноагентом" прозвали. А діти – люди "добрі". Вони почали тролити, бо "ви діти шпигунів", "ваш тато іноагент". Ми зібрали валізи, з собою у нас було 30 тисяч доларів, і поїхали до Ізраїлю", - говорить виконавиця.

Алла Пугачова також наголосила, що промовчати вони з Максимом Галкіним не могли. Зокрема, подружжя проти війни, яку на території України розв'язала РФ. За словами виконавиці, вона знала, як їм намагатимуться мститися. Однак артистка наголосила, що для них совість важливіша за розкіш та славу.

"Я не розумію, чому думка недурних людей так утискається. Я вважаю, що в державі потрібні бути різні точки зору. Як ти вирішиш правильно, якщо в тебе лише одна думка? Промовчати ми не могли. І я б не промовчала, мені краще поїхати. Я знала, чим це може завершитися. І Максим не промовчав. Є таке поняття, як совість. І совість – вона дорожча за славу та розкіш", - додала артистка.

Зазначимо, Максим Галкін та Алла Пугачова не підтримали війну в Україні, засудили загарбницькі дії російської влади та покинули РФ. Подружжя оселилося в Ізраїлю. Гуморист та співачка не мовчать про злочини окупантів, а розповідають про них у фотоблогах та засуджують їх. За антивоєнну позицію в РФ пару критикують. Однак подружжя своєї думки не змінює.