Гламур
1119
Алла Пугачова розкрила, що насправді зараз з її замком під Москвою: "Весь час хочуть його відібрати"

Також артистка розкрила, де вони з родиною живуть в Ізраїлі.

Максим Галкін та Алла Пугачова

Максим Галкін та Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова розкрила, що сталося з їхнім із гумористом Максимом Галкіним замком у селищі Грязь, що під Москвою.

З початком повномасштабної війни подружжя покинуло домівку та виїхало з Росії. Артисти також засудили вторгнення РФ до України. Антивоєнна позиція подружжя в Росії сподобалася далеко не всім. За цей час вони зтикалися не лише з гейтом, а й з погрозами лишитися замку. Алла Пугачова в інтерв'ю Катерини Гордєєвій дала зрозуміти, що замок належить їм. Хоча співачка й визнала, що його весь час намагаються конфіскувати чи відібрати. Однак у виконавиці на це одна відповідь – її родина на нього заробила сама і нічого не вкрала.

"Замок там і стоїть. Нехай стоїть! Весь час, щоправда, хочуть його щось там конфіскувати, відібрати, наче це щось крадене щось таке. Не знаю, він у мене зачаклований. Та й яка різниця: у замку ти живеш, чи ні. Було б здоров'я, здоров'я дітей, чоловіка і щастя в сім'ї. Більше нічого не треба", - говорить виконавиця.

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Наразі Максим Галкін та Алла Пугачова разом із дітьми мешкають в Ізраїлі. Там подружжя перебуває в будинку, який вони орендують вже багато років.

"Будинок, звичайно, не наший. Ми його орендуємо вже багато років. Діти звикли до цього будинку. Вони тут від 4 чи 5 років", - додала виконавиця.

Нагадаємо, раніше Алла Пугачова зізналась, як говорить з 11-річними дітьми про власну смерть. Ба більше, співачка навіть назвала ідеальний сценарій закінчення життя.

