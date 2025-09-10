Алла Пугачова розкрила своє ставлення до Путіна і як він її розчарував: "Для мене це шок"

Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова несподівано відверто розповіла про своє ставлення до президента РФ Володимира Путіна.

У новому інтерв’ю Катерині Гордєєвій артистка визнала, що на початку його правління була буквально у захваті від нього, тому навіть агітувала та віддавала за нього свій голос на виборах.

"Я була в такому захваті від нього, думала: "Ну от, нарешті". Він говорив фантастичні речі, навіть про Україну. Все, що я думала, він озвучував. Це був кумир. Але зараз для мене це шок", — поділилася Пугачова.

За її словами, перше розчарування настало після того, як Путін на три години запізнився на церемонію вручення їй ордена. Вона іронічно зазначила, що подібна звичка диктатора вже давно втомила всіх навколо і її зокрема: мовляв, "запізнюйтеся, Володимире Володимировичу, запізнюйтеся. Тільки закінчуйте це все. Досить".

Співачка також провела паралель між особистим і державним рівнем, наголосивши: як кожна людина прагне мати власне житло замість комунальної квартири, так само й Україна має право бути незалежною державою.

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Зазначимо, що Максим Галкін та Алла Пугачова відкрито виступили проти війни в Україні, засудили агресивні дії російської влади й залишили територію РФ. Нині вони мешкають в Ізраїлі. Артисти активно висвітлюють у своїх блогах злочини окупантів та публічно їх засуджують. За таку позицію подружжя піддається жорсткій критиці в Росії, проте своїх переконань не змінює.