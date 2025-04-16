Алла Пугачова в сміливому міні запалила на вечірці з нагоди свого 76-річчя

Алла Пугачова / © instagram.com/alla_orfey

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Російська співачка Алла Пугачова у вівторок, 15 квітня, відсвяткувала день народження.

Знаменитості виповнилося вже 76 років. З нагоди свята артистка організувала вечірку, яку провела в колі найближчих та найрідніших. Свій день народження співачка зустріла в бордовій мінісукні, а образ доповнила туфлями на підборах. Ба більше, на вечірці з нагоди 76-річчя Алла Пугачова затанцювала грецькі танці.

Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru

До речі, на святі, звичайно ж, були й 11-річні двійнята. Гуморист Максим Галкін на прохання підписників поділився їхніми свіжими фото. Зокрема, Ліза у блузці та піджаку попозувала з мамою-іменинницею, а Гаррі вже у більш повсякденному образі показався з батьком.

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Алла Пугачова з донькою / © instagram.com/maxgalkinru

"Свіжі фото на прохання підписників", - підписав кадри гуморист.

Максим Галкін із сином / © instagram.com/maxgalkinru

До речі, на кадрах помітно, що Алла Пугачова зустріла свій день народження в ресторані. Щоправда, святковий столик був розташований на свіжому повітрі та був прикрашений в рожевому стилі живими квітами та свічками.

Нагадаємо, Максим Галкін вже публічно вітав Аллу Пугачову з 76-річчям. Також він ділився їхніми спільними фото, де просто приголомшив молодим виглядом артистки.