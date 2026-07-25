Алла Пугачова заговорила про поїздку до Києва, а Галкін зробив неоднозначну заяву: що сказала пара

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

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Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, які після початку повномасштабної війни виїхали з РФ, прокоментували можливість свого візиту до України.

Подружжя відвідало музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в Латвії, де поспілкувалося з журналістами на хіднику. Зокрема, у коментарі Новини.LIVE зірок запитали, чи планують вони приїхати до Києва.

Першим відповів Максим Галкін. Шоумен наголосив, що їхня родина підтримує українців. Водночас, коли журналістка уточнила, чи справді вони мають намір відвідати українську столицю, артист відреагував стримано й зауважив, що це «дивне запитання».

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Після цього до розмови долучилася Алла Пугачова. Співачка зазначила, що не виключає поїздки до Києва, однак лише за двох умов — якщо отримає запрошення та коли над Україною буде мирне небо. Водночас артистка на криваву злочинну війну, розв’язану РФ в Україні, відреагувала необачною фразою-зверненням «давайте там швиденько».

Алла Пугачова та Максим Галкін / © Новини.LIVE

«Ви знаєте, що ми вас підтримуємо. Звісно (збираємося до Києва — прим. ред.). Давайте там швиденько. Запросіть — заспіваємо разом. Під мирним небом тільки, будь ласка», — сказала Пугачова.

У коментарях думки розділилися. Одні користувачі заявили, що не помітили достатньо активної підтримки України з боку подружжя. А інші ж залишали емоджі, які висловлювали емоції захвату від сказаного.

Я щось не бачила ніякої підтримки, окрім вивчення української мови Галкіним та «тримайтесь, переможете»

Не треба їх сюди

Думаю, якби вони дійсно хотіли підтримати Україну і приїхати, вже б давно приїхали за ці п’ять років

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Максим Галкін неодноразово публічно засуджував війну, показував наслідки російських обстрілів українських міст, дотепер вивчає українську мову та виконує українські пісні під час концертів. Через свою антивоєнну позицію він також зазнав переслідування в Росії.

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Сама Алла Пугачова після від’їзду з РФ публічно підтримувала чоловіка, хоча значно рідше робила політичні заяви. Пара вже кілька років проживає за межами Росії разом із дітьми.

Нагадаємо, нещодавно на фестивалі в Юрмалі Оля Полякова також вирізнилася несподіваним вчинком. Зірка порозважалася у компанії «хорошого росіянина» й нарвала на жорстку критику українців у Мережі.

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