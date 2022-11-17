Алла Саліванчук пригадала, як у школі її цькували через відверте вбрання та яскравий макіяж

Українська акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою", Анна Саліванчук пригадала, як у школі зіткнулася з цькуваннями.

Артистка розповіла, що їй хотілося одягатися яскраво та мати ефектний вигляд. Утім, це не подобалося вчителям. Попри те, що знаменитість гарно вчилася, її постійно цькували.

"У школі я вдягалася відверто і фарбувалася. А це не подобалося вчителям. І вони поводилися некоректно. Через це в мене, коли я заходила до школи, піднімалася висока температура. А дома я була здоровою. Мене цькували за мій яскравий вигляд: за мої стрілки, за мої короткі спідниці, які я хотіла одягати у 9 класі. Попри те, що я добре вчилася, ми все одно сварилися з вчителями", - поділилася Анна.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка показала, який вигляд вона мала у школі.

"Мала я ось такий вигляд. Але коли вчитель гнобить дитину, то навіть якщо дитина знає відповіді на запитання, вона може розгубитися від страху і нічого не сказати", - розповіла знаменитість.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна вирішила це питання, адже не хотіла переводитися до іншої школи. Зірка перепросила у вчителів за свою поведінку.

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