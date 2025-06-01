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Алла Зіневич показала підрослу донечку від Тігіпка і ніжно привітала її з першим днем народження
Донечці подружжя виповнився рівно рочок.
Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка повідомила про важливе свято в їхній родині.
Донечка подружжя 1 червня святкує свій перший день народження. Маленькій Юліанні виповнюється вже рочок. З нагоди свята Алла Зіневич присвятила донечці допис в Instagram. Обраниця банкіра влаштувала для Юліанни фотосет на природі. Помітно підросла дівчинка попозувала на покривалі поруч із тортиком, на якому красувався напис: "Ти – наше щастя".
Окрім цього, Алла Зіневич адресувала донечці теплі слова з привітаннями: "Ти - наше щастя ! Дякую, що ти є у нас, Юліанна! З днем народження".
До привітань також долучилися підписники Алли Зіневич. Користувачі адресували маленькій дівчинці чимало теплих слів із побажаннями.
Вітаю з іменинницею! Красивої і щасливої долі донечці бажаю!
Вітаю з таким важливим днем! Нехай росте здоровою і щасливою дівчинкою!
З днем народження, маленька красуня! Хай кожен день буде сповнений любові, і життя дарує багато приємних подарунків!
Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару вітала онуку з днем народження. Також виконавиця поділилася раніше небаченими фото Соні.