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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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226
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Алла Зіневич показала підрослу донечку від Тігіпка і ніжно привітала її з першим днем народження

Донечці подружжя виповнився рівно рочок.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алла Зіневич із донькою від Сергія Тігіпка

Алла Зіневич із донькою від Сергія Тігіпка / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка повідомила про важливе свято в їхній родині.

Донечка подружжя 1 червня святкує свій перший день народження. Маленькій Юліанні виповнюється вже рочок. З нагоди свята Алла Зіневич присвятила донечці допис в Instagram. Обраниця банкіра влаштувала для Юліанни фотосет на природі. Помітно підросла дівчинка попозувала на покривалі поруч із тортиком, на якому красувався напис: "Ти – наше щастя".

Окрім цього, Алла Зіневич адресувала донечці теплі слова з привітаннями: "Ти - наше щастя ! Дякую, що ти є у нас, Юліанна! З днем народження".

Донька Алли Зіневич та Сергія Тігіпка / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Донька Алли Зіневич та Сергія Тігіпка / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

До привітань також долучилися підписники Алли Зіневич. Користувачі адресували маленькій дівчинці чимало теплих слів із побажаннями.

  • Вітаю з іменинницею! Красивої і щасливої долі донечці бажаю!

  • Вітаю з таким важливим днем! Нехай росте здоровою і щасливою дівчинкою!

  • З днем народження, маленька красуня! Хай кожен день буде сповнений любові, і життя дарує багато приємних подарунків!

Донька Алли Зіневич та Сергія Тігіпка / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Донька Алли Зіневич та Сергія Тігіпка / © instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару вітала онуку з днем народження. Також виконавиця поділилася раніше небаченими фото Соні.

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