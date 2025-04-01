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- Гламур
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Алла Зіневич замилувала фото 10-місячної доньки від Тігіпка та показала, як вона підросла
Крихітка святкує особливий день.
Дружина бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка, блогерка Алла Зіневич показала їхню донечку Юліану.
Сьогодні, 1 квітня, маленькій дівчинці виповнилося 10 місяців життя. Зіркова мама вирішила не гаяти часу та зазнімкувала їхні щасливі миті разом. Зокрема, влаштувала фотосесію, де вона постає у чорній сукні, а Юліана – повністю оголена. Щаслива Зіневич тримає крихітку на руках і тішиться материнством.
"10 місяців нескінченної любові", – написала Алла.
У коментарях підписники дружини Тігіпка привітали їхню донечку зі святом і зазначили, що вони мають неперевершений вигляд разом.
Вітаю, мої красуні. Юліана – то любов
Ви щаслива з донечкою. Хлопці це теж радість, але дівчача любов це інакше
Вітаю! І навіть втома ніщо у порівнянні з цим щастям!
До слова, багатодітна мама, крім донечки, також виховує трьох синів. Зараз вони перебувають за кордоном.
Нагадаємо, нещодавно співак Роман Сасанчин показав, як з трирічною донечкою святкував своє 23-річчя. Родина возз'єдналася після життя на дві країни й насолодилася особливим днем.