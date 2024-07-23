Аллі Кудлай – 70: Зібров, Сумська, Суханов й інші зірки привітали артистку з ювілеєм

Сьогодні, 23 липня, народна артистка України, співачка Алла Кудлай святкує ювілей.

З нагоди 70-річчя виконавиці зіркові колеги публікують в Instagram щасливі спільні фото та зичать Аллі Петрівні всього найкращого, пригадуючи найкращі миті з нею. До привітань також долучаються шанувальники творчості.

Ольга Сумська

"Аллочко, наша незрівнянна красива жінка… Фантастична, легендарна! З ювілеєм, дорогенька! Світла в душі, сил, натхнення на довгі роки! Любимо безмежно! Обіймаємо міцно! Будьмо!", - звернулася до зірки акторка.

Аллу Кудлай вітають з ювілеєм

Павло Зібров

"Аллочко, сонечко, щиро вітаю тебе з ювілеєм! Я вдячний долі за таку добру подругу, талановиту співачку! Скільки ми разом проїздили, відспівали концертів, відсвяткували ювілеїв, значних подій – не можна навіть злічити. Ти – талант, краса, душа, добро та світло! Хай лунають тости і хай танцюють гості, будь здоровою, натхненною, щасливою у нашій мирній переможній Україні! Нових хітових пісень, концертів, радості та щасливих миттєвостей з рідними! Любимо тебе всією родиною Зібрових!", - зворушив зверненням до подруги співак від імені родини.

Аллу Кудлай вітають з ювілеєм

Катерина Бужинська

"Дорога Аллочко Кудлай, многая і благая літа! Люблю", - привітала колегу співачка.

Аллу Кудлай вітають з ювілеєм

Олексій Суханов

"Пані Алла Кудлай святкує сьогодні ювілей. Легендо, квітніть нам на радість і хай доля огортає Вас у затишок, бо Ви на це заслуговуєте", - замилував привітанням ведучий.

Аллу Кудлай вітають з ювілеєм

Нагадаємо, вже сьогодні, 23 липня, о 19.00 на "1+1 Україна" Алла Кудлай в студії токшоу "Говорить вся країна" відсвяткує свій ювілей у колі друзів. Під час свята артистка розповість, як росіяни змушували її змінити ім'я, про загибель чоловіка і чому залишилася самотньою.