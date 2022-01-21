Аллу Мазур обурила робота аеропорту "Бориспіль": "Приниження і зневага"

Ведуча розкритикувала сервіс в аеропорті.

Ведуча "ТСН.Тиждень" Алла Мазур була неприємно здивована сервісом в аеропорті "Бориспіль".

Зокрема, ведучу дуже обурив величезний натовп людей на паспортному контролі і неможливість працівників аеропорту це питання врегулювати. Про це Мазур розповіла на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"І знову неймовірно злить думка: ну чому? Чому в більшості європейських столиць, як тільки збирається купа пасажирів з кількох рейсів - тут же виводять додаткових прикордонників і відкриваються ще кілька віконець? Хлопці і дівчата в уніформах стоять спеціально, щоб спрямовувати всіх у вільні вікна, черга на очах меншає - і ти відчуваєш себе цивілізованою людиною в цивілізованій країні", - зазначила Мазур.

Також ведучу розхвилювало й те, що жодної дистанції в умовах пандемії не дотримуються і за цим в аеропорті теж ніхто не стежить:

"І ось - головні авіадвері Києва. Велкам додому! Втомлені пасажири, як оселедці в банці. Діти нудяться і плачуть. Батьки намагаються їх розважити. Ні про яку дистанцію на порозі чергового сплеску пандемії не йдеться! Але мої земляки цивілізовано мовчать і терпляче рухаються вперед: зі швидкістю черепахи. З довжезного ряду паспортних кабінок - працює лише три! Підійшла до працівниці аеропорту, яка за всім цим стежить. Попросила передати прикордонникам: може, не знають, що у них на контролі завал. Реакції – нуль", - пожалілася Мазур.

19.01.22. І знову аеропорт "Бориспіль". І знову величезний натовп на паспортному контролі. І знову неймовірно злить... Опубликовано Аллой Мазур Четверг, 20 января 2022 г.

Також ведуча пообіцяла тим, хто з нею стояв поруч у черзі, що "нагадає керівникам Держприкордонслужби України і відповідальним за паспортний контроль в аеропорту Бориспіль":

"За великим рахунком, отаке регулярне "маринування пасажирів" це, по-перше, злочин перед людьми: бо порушуються всі епідемічні правила, і пасажирів просто провокують на близький контакт. По-друге – дуже погана презентація країни. Фактично – антиреклама. А головне – приниження і зневага до своїх співгромадян", - наголосила Мазур.

У коментарях під постом Алли Мазур розгорнулося жваве обговорення цієї проблеми, люди активно висловили підтримку і солідарність з ведучою.

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