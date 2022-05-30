Аллу Пугачову послали з будівлі телецентру "Останкіно" в Москві: "Ти давно тут усіх за*бала"

Вночі на стіні будівлі московського телецентру "Останкіно" російській співачці Аллі Пугачовій залишили лайливе послання.
На відеопроекції транслювали наступне: "Алло, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут усіх за*бала".
Відповідне відео розмістив Telegram-канал NEXTA Live.
Зауважимо, співачка Алла Пугачова разом з чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним та дітьми ще в лютому одразу після початку повномасштабної війни Росії в Україні, виїхала з РФ до Ізраїлю.
Артистка воліє мовчати про дії влади своєї країни, тоді як гуморист активно висловлює свою позицію та підтримує український народ. Ба більше, шоумен організував тур містами Ізраїлю, частину грошей з якого передав на допомогу Україні.
Нагадаємо, Алла Пугачова пригрозила, якщо на Галкіна заведуть справу, "вона заговорить і не зупиниться". Позицію примадонни озвучив її близький друг, російський галерист і публіцист, артменеджер Марат Гельман.
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