Аллу Пугачову публічно послали у Москві: співачка із сарказмом відповіла

Російська співачка Алла Пугачова не змусила чекати на свою реакцію та швидко відповіла росіянам, які на стіні будівлі московського телецентру "Останкіно" залишили їй лайливе послання.

Виконавиця коротко дала зрозуміти росіянам, як вона ставиться до таких їхніх образ. Алла Борисівна зазначила, що так можуть робити люди з низьким інтелектом.

"Чим нижчий інтелект, тим голосніші образи. Живи спокійно, країно!" - коротко, але зрозуміло відповіла на образи Алла Борисівна.

Зазначимо, співачка Алла Пугачова разом із чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним та дітьми, ще в лютому, одразу після початку повномасштабної війни Росії в Україні, виїхала з РФ до Ізраїлю.

Та багатьом росіянам не сподобалося те, що виконавиця вирішила покинути країну. Тож вони вирішили залишити їй послання, в якому зазначили: "Алло, як добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут усіх за*бала".

До слова, сама співачка мовчить про дії влади своєї країни. Водночас її чоловік Максим Галкін активно висловлює свою позицію та підтримує український народ. Ба більше, шоумен організував тур містами Ізраїлю, частину грошей з якого передав на допомогу Україні.

А от Пугачова заявила, якщо на Галкіна заведуть справу, то "вона заговорить і не зупиниться".

Читайте також: