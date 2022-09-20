Аллу Пугачову, яка попросилася в "іноагенти", почали перевіряти російські спецслужби

Співачка Алла Пугачова довго не робила офіційних заяв щодо війни в Україні. Натомість нещодавно, коли її чоловіка Максима Галкіна визнали "іноземним агентом" все ж заговорила - артистка попросила мінюст РФ також додати її ім'я у список "іноагентів".

У свою чергу російська влада заявила, що не бачить на це підстав. Однак допис Пугачової усе ж потрапив до правоохоронних органів. По версії російських ЗМІ, по поліції звернулася мешканка Підмосков'я, яка побачила у висловлювані співачки образи у бік армії РФ.

Тепер російські спецслужби будуть перевіряти Пугачову на предмет протиправної діяльності, яка отримує "іноземну підтримку", а також на громадські дії, що "спрямовані на дискредитацію використання ЗС РФ".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua детально розповів, як зіркове подружжя, Алла Пугачова та Максим Галкін, підтримало Україну.

Читайте також: