Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Аллу Пугачову захейтили в Мережі через невдале фото: "Навіщо показувати це неподобство"

Аллу Пугачову захейтили в Мережі через невдале фото: "Навіщо показувати це неподобство"

Аллу Пугачову захейтили в Мережі через невдале фото: "Навіщо показувати це неподобство"

Алла Пугачова / instagram.com/elizaveta_galkinaa

Артистка спантеличила своїх фанів.

Співачку Аллу Пугачову жорстко захейтили в Мережі через невдалу світлину.

Так, її молодша донька Ліза Галкіна опублікувала у своїй Instagram нове фото. На знімку зображені Алла Пугачова та Максим Галкін.

Алла Пугачова та Максим Галкін / © instagram.com/elizaveta_galkinaa
Алла Пугачова та Максим Галкін / instagram.com/elizaveta_galkinaa

"Завжди разом", - підписала допис дівчинка.

Однак юзери звернули увагу не на щасливу сімейну ідилію, а на зовнішній вигляд 72-річної артистки. Вони не розуміють, навіщо публікувати такі невдалі фото. Їм не сподобались ноги співачки та зачіска.

  • Жах якийсь. Неподобство. Вже вкотре публікують це фото. Навмисно, чи що?
  • Вона ж бідна ледве стоїть на цих підборах. Ноги ж болять.
  • Не зачіска, а перука!
  • Старість та хвороба нікого не роблять гарними!

Читайте також:

Наступна публікація