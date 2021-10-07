Аллу Пугачову захейтили в Мережі через невдале фото: "Навіщо показувати це неподобство"

Артистка спантеличила своїх фанів.
Співачку Аллу Пугачову жорстко захейтили в Мережі через невдалу світлину.
Так, її молодша донька Ліза Галкіна опублікувала у своїй Instagram нове фото. На знімку зображені Алла Пугачова та Максим Галкін.
"Завжди разом", - підписала допис дівчинка.
Однак юзери звернули увагу не на щасливу сімейну ідилію, а на зовнішній вигляд 72-річної артистки. Вони не розуміють, навіщо публікувати такі невдалі фото. Їм не сподобались ноги співачки та зачіска.
- Жах якийсь. Неподобство. Вже вкотре публікують це фото. Навмисно, чи що?
- Вона ж бідна ледве стоїть на цих підборах. Ноги ж болять.
- Не зачіска, а перука!
- Старість та хвороба нікого не роблять гарними!
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