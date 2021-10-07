Аллу Пугачову захейтили в Мережі через невдале фото: "Навіщо показувати це неподобство"

Артистка спантеличила своїх фанів.

Співачку Аллу Пугачову жорстко захейтили в Мережі через невдалу світлину.

Так, її молодша донька Ліза Галкіна опублікувала у своїй Instagram нове фото. На знімку зображені Алла Пугачова та Максим Галкін.

Алла Пугачова та Максим Галкін / instagram.com/elizaveta_galkinaa

"Завжди разом", - підписала допис дівчинка.

Однак юзери звернули увагу не на щасливу сімейну ідилію, а на зовнішній вигляд 72-річної артистки. Вони не розуміють, навіщо публікувати такі невдалі фото. Їм не сподобались ноги співачки та зачіска.

Жах якийсь. Неподобство. Вже вкотре публікують це фото. Навмисно, чи що?

Вона ж бідна ледве стоїть на цих підборах. Ноги ж болять.

Не зачіска, а перука!

Старість та хвороба нікого не роблять гарними!

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