Аллу Пугачову заскочили на вокзалі у Москві у рожевих кепці і шубі – фото

Російську примадонну Аллу Пугачову сьогодні, 3 листопада, вранці заскочили на Ленінградському вокзалі у Москві.

Про це повідомляє низка РосЗМП (засоби масової пропаганди – прим.ред.). Пропагандистські Telegram-канали активно поширюють фото з Пугачовою у столиці Росії. Зірка приїхала до країни-агресорки без чоловіка Максима Галкіна, який у РФ визнаний іноагентом через підтримку України. Також поруч з Аллою Борисівною не було помічено їхніх з Галкіним 10-річних двійнят Лізи і Гаррі.

На знімках, які розповсюджують пропагандистські ЗМІ, 74-річна Алла Борисівна зображена у ніжно-рожевій кепці і такого ж кольору шубі, джинсах і рожевих кросівках. Образ артистка доповнила сріблястою сумочкою.

Алла Пугачова приїхала до Москви

Навіщо артистка, яка з початком повномасштабної війни РФ проти України виїхала з родиною до Ізраїлю, повернулася до країни-терористки, не повідомляється. Лише відомо, що з аеропорту вона попрямувала до свого замку у селі Грязь.

Як відомо, Алла Пугачова та Максим Галкін виступають проти кривавої політики Путіна і підтримують Україну. Втім, публічно підтримку нашій країні висловлює лише Галкін. Тим часом Алла Борисівна хоч і мовчить, але про все говорить своїми діями. Так, нещодавно зірка відреагувала на відео маленької українки, яка готувала банош на подвір'ї.

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