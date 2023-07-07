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Альона Омаргалієва у сексі топі привітала чоловіка з 10-річчям шлюбу пікантним відео

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
921
Час на прочитання
2 хв
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Альона Омаргалієва у сексі топі привітала чоловіка з 10-річчям шлюбу пікантним відео

Альона Омаргалієва

Артистка представила романтичну композицію "Пригорни".

Співачка Альона Омаргалієва розповіла, що нещодавно вони з чоловіком та партнером за дуетом TamerlanAlenaТамерланом, відсвяткували 10-річчя подружнього життя.

Своє кохання до Тамерлана Альона передала у новій ніжній композиції "Пригорни", до якої також зняла кліп. За словами Омаргалієвої, її новий трек – це ода коханню, яке зцілює будь-які рани.

Альона Омаргалієва / ©
Альона Омаргалієва

"Ми з Тамерланом починали як дует і самі не уявляли, що так багато пройдемо разом, рука в руку. Зараз ми проживаємо надскладний період для нашої країни, але війна лише зміцнила наш шлюб. Навчились обіймати на відстані та давати віру одне одному. "Тебе я буду лікувати, загою всі рани" – ці рядки пісні я написала для свого коханого. Разом ми усе пройдемо", – прокоментувала Омаргалієва.

У відео до треку виконавиця постала у ніжному образі. Основним лейтмотивом відеороботи є кохання. Кожне слово звернене до чоловіка, якого вона обіцяє кохати завжди.

Альона Омаргалієва / ©
Альона Омаргалієва

Нагадаємо, раніше Альона Омаргалієва зворушила відео до дня народження від тата-військового.

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Дата публікації
Перегляди
921
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