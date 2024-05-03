Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Альона Омаргалієва висловилася про спілкування зі свекрухою, яка живе в Росії: "Не всі там такі"

Альона Омаргалієва висловилася про спілкування зі свекрухою, яка живе в Росії: "Не всі там такі"

Альона Омаргалієва / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Виконавиця також зізналась, чи виникали в них конфлікти на тлі війни.

Українська співачка Альона Омаргалієва висловилася про спілкування зі свекрухою, мамою чоловіка Тамерлана.

Жінка проживає в Росії. Як зізналась Омаргалієва, попри війну, їм вдалося зберегти спілкування. Мама час від часу пише Тамерлану та цікавиться, як у нього справи. Артистка наголосила, що жінка розуміє, що в неї в Україні син та єдиний онук, тож не хоче втрачати із ними зв'язок.

Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син / ©
Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син

"Ми спілкуємося. Вона пише: "Як ви там, синочку". Вона переживає. На жаль, нещодавно в неї померла мама, це бабуся Тамерлана. Вона вже там залишилася майже сама, у неї зі здоров'ям проблеми. Які стосунки? Просто стосунки на відстані все це життя. Вона розуміє, що в неї єдиний онук", - розповіла співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Альона Омаргалієва також зізналась, що конфліктів на тлі війни між ними не виникало. Співачка переконана, що на маму Тамерлана не вплинула російська пропаганда.

Тамерлан та Альона Омаргалієва / ©
Тамерлан та Альона Омаргалієва

"Конфліктів (на тему війни – прим. ред.) точно не було. На неї пропаганда не вплинула. Не всі там такі. Але ж у нас люди щодня помирають, а для українців вже "хороших руських" немає", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Альона Омаргалієва відверто розповіла, як із чоловіком пережила серйозну кризу в стосунках. Виконавиця зізналась, через що між ними виникали сварки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація