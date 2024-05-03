Альона Омаргалієва висловилася про спілкування зі свекрухою, яка живе в Росії: "Не всі там такі"

Виконавиця також зізналась, чи виникали в них конфлікти на тлі війни.

Українська співачка Альона Омаргалієва висловилася про спілкування зі свекрухою, мамою чоловіка Тамерлана.

Жінка проживає в Росії. Як зізналась Омаргалієва, попри війну, їм вдалося зберегти спілкування. Мама час від часу пише Тамерлану та цікавиться, як у нього справи. Артистка наголосила, що жінка розуміє, що в неї в Україні син та єдиний онук, тож не хоче втрачати із ними зв'язок.

Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син

"Ми спілкуємося. Вона пише: "Як ви там, синочку". Вона переживає. На жаль, нещодавно в неї померла мама, це бабуся Тамерлана. Вона вже там залишилася майже сама, у неї зі здоров'ям проблеми. Які стосунки? Просто стосунки на відстані все це життя. Вона розуміє, що в неї єдиний онук", - розповіла співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Альона Омаргалієва також зізналась, що конфліктів на тлі війни між ними не виникало. Співачка переконана, що на маму Тамерлана не вплинула російська пропаганда.

Тамерлан та Альона Омаргалієва

"Конфліктів (на тему війни – прим. ред.) точно не було. На неї пропаганда не вплинула. Не всі там такі. Але ж у нас люди щодня помирають, а для українців вже "хороших руських" немає", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Альона Омаргалієва відверто розповіла, як із чоловіком пережила серйозну кризу в стосунках. Виконавиця зізналась, через що між ними виникали сварки.

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