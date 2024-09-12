Альона Омаргалієва заговорила про другу вагітність і розкрила, чим на фронті займається Тамерлан

Українська співачка Альона Омаргалієва заговорила про другу вагітність та розсекретила, чим на фронті займається її чоловік Тамерлан, який служить в лавах ЗСУ.

У програмі "ЖВЛ представляє" артистка зізналась, що вони з коханим неабияк хочуть стати батьками вдруге. Утім, подружжю поки не вдається втілити свої плани в реальність. За словами Омаргалієвої, нині доводиться жити в складні часи та переживати чимало стресу, а це не сприяє вагітності.

"Хочеться вже другу дитину. Мабуть, багато чого залежить від мене, але треба налаштуватися, бо у важкі часи живемо. Звичайно, є стреси, переживання", - розповіла артистка.

Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Також зараз неабияк зайнятий і Тамерлан. Музикант від перших днів повномасштабної війни перебуває на службі. Як розкрила Омаргалієва, її коханий працює з безпілотниками та разом із побратимами виконує бойові задачі. Наразі Тамерлан перебуває в Києві, однак на передову також часто їздить.

"У нього немає часу. Він постійно зайнятий. Він зараз здебільшого перебуває в Києві, він займається безпілотниками, з побратимами виконує військові задачі, їздить на передову та повертається. Я бачу його зараз частіше", - поділилася співачка.

Тамерлан і Альона Омаргалієва / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Христина Соловій повідомила, що її брат вступив до лав ЗСУ. Рідна людина артистки пішла на фронт добровольцем.

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