Альона Омаргалієва зворушила відео до дня народження від тата-військового: "Привітання з "нуля"

Зворушливе привітання для Альони Омаргалієвої на своїй сторінці в Instagram опублікував її чоловік, співак Тамерлан. Він показав кадри, на яких виконавиця записує пісню у студії звукозапису.

"Мала, сьогодні твій День. День твоєї Мега-енергії та здійснення всіх мрій. Дякую за те що робиш для нас , дякую за твою людяність та справжню любов. Все просто - все реально та все можливо і якою б високою не була гора - ми її обов’язково підкоримо", - написав співак.

Але найзворушливіше привітання Альона отримала від українських захисників та свого батька, який зараз захищає Україну від російських окупантів на передовій.

"Хотіли б привітати одну дівчину нашого бійця з повноліттям, з днем народженням. Побажати їй самого найкращого і передати привітання просто з "нуля", - сказав на відео один із військових.

Далі побратими передали слово батькові співачки.

"Найголовніше, що нам зараз потрібне це мир. Тому бажаю всім нам миру і тобі в першу чергу. А також здоров'я, любові та великого жіночого щастя", - привітав доньку тато.

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