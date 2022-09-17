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Альона Омаргалієва зворушила відео до дня народження від тата-військового: "Привітання з "нуля"

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Альона Омаргалієва зворушила відео до дня народження від тата-військового: "Привітання з "нуля"

Альона Омаргалієва / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Учасниця дуету TamerlanAlena Альона Омаргалієва сьогодні, 17 вересня, святкує свій день народження.

Зворушливе привітання для Альони Омаргалієвої на своїй сторінці в Instagram опублікував її чоловік, співак Тамерлан. Він показав кадри, на яких виконавиця записує пісню у студії звукозапису. 

"Мала, сьогодні твій День. День твоєї Мега-енергії  та здійснення всіх мрій. Дякую за те що робиш для нас , дякую за твою людяність та справжню любов. Все просто - все реально та все можливо і якою б високою не була гора  - ми її обов’язково підкоримо", - написав співак.

Але найзворушливіше привітання Альона отримала від українських захисників та свого батька, який зараз захищає Україну від російських окупантів на передовій. 

"Хотіли б привітати одну дівчину нашого бійця з повноліттям, з днем народженням. Побажати їй самого найкращого і передати привітання просто з "нуля", - сказав на відео один із військових.

Далі побратими передали слово батькові співачки. 

"Найголовніше, що нам зараз потрібне це мир. Тому бажаю всім нам миру і тобі в першу чергу. А також здоров'я, любові та великого жіночого щастя", - привітав доньку тато. 

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