Альона Омаргалієва зізналась, чим на фронті займається її чоловік Тамерлан: "Він їздить на "нуль"

Українська співачка Альона Омаргалієва розповіла про службу свого чоловіка Тамерлана в лавах ЗСУ.

Коханий виконавиці від початку повномасштабної війни захищає Україну від російських окупантів. Спочатку Тамерлан записався до лав ТрО та служив на Київщині. Згодом співак пішов добровольцем до ЗСУ. Альона Омаргалієва говорить, що не може розкривати подробиць служби чоловіка. Утім, вона зізналась, що час від часу він їздить на "нуль", де виконує бойові задачі.

Тамерлан / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Він доброволець. Від початку повномасштабного вторгнення він пішов до ТрО, записався, стояв тут, на Київщині. Зараз він їздить на "нуль", працює з хлопцями, повертається додому, працює тут для того, щоб допомагати військовим підрозділам. Я завжди запитую в нього, що я можу казати", - розповіла співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Омаргалієва наголосила, оскільки її коханий пішов на службу добровольцем, то зарплату не отримує. Однак, коли Тамерлан перебував у лавах ТрО, то теж коштів не брав, а переказував їх на потреби громади.

Тамерлан і Альона Омаргалієва / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Він не отримує зарплату в ЗСУ. Коли він був у ТрО, і в нього була зарплата, він віддавав її на громаду", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше Альона Омаргалієва прокоментувала спілкування зі свекрухою, яка живе в РФ. Співачка зізналась, чи виникали між ними сварки на тлі війни.

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