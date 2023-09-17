Альоні Омаргалієвій – 37: чоловік співачки привітав кохану та розповів секрети їхнього 10-річного шлюбу

Сьогодні, 17 вересня, день народження святкує українська співачка Альона Омаргалієва.

З цієї нагоди чоловік артистки, репер Тамерлан розповів про материнство, сімейні традиції та те, як змінилася кохана за час шлюбу. Закохані разом вже 10 років і є однією з найміцніших пар українського шоубізнесу.

За словами Тамерлана, за час життя разом вони обидва дуже подорослішали, а Альона Омаргалієва стала ще мудрішою та жіночнішою, ніж на початку шлюбу:

"З кожним днем вона стає теплішою. Та все ж залишилась такою ж відкритою до світу та людей. Чи перестало це мене дивувати? Ні, бо такі зміни дуже гармонійні, і я теж не стою на місці. Вона надихає і мене рухатись", – зізнався Тамерлан.

Тамерлан та Альона Омаргалієва

Найголовнішою цінністю Альони, за словами її чоловіка, є постійний рух вперед, розвиток та прагнення до кращого.

"Альона завжди розвивається, постійно апгрейдить свої навички. Це так круто! Я взагалі дуже люблю людей, які постійно у русі. Найнеймовірніше – Альона завжди знаходить час на родину, навіть попри шалений графік. Зараз вона активно займається сольною кар'єрою і навіть в такому ритмі встигає все і більше: піклується про сина, про мене, закриває багато сімейних питань. Справжній багаторукий Шива (сміється, – прим.ред.)".

Тамерлан та Альона Омаргалієва з сином

Тамерлан вважає, що його дружина справляється з роллю матері на усі 100%. За його словами, Альона читає багато літератури як з виховання, так і з психології, а все для того, щоб завжди бути з сином Тимуром на одній хвилі, розуміти його почуття й емоції.

Повномасштабне вторгнення росії змінило багато планів родини, змусило Альону разом із сином виїхати на певний час у Польщу, а Тамерлана – взяти до рук зброю та стати на захист Київщини у складі ТрО. Та зараз вся родина разом, у Києві.

Тамерлан та Альона Омаргалієва з сином

Нагадаємо, нещодавно Альона Омаргалієва випустила ліричну композицію "Пригорни", яку присвятила своєму чоловіку Тамерлану. У відео співачка постала у ніжному та звабливому образі.

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