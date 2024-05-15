alyona alyona 10 років тому і зараз: від виховательки у селищі до виступу на "Євробаченні-2024"

Нещодавно українська реперка alyona alyona у дуеті з Jerry Heil представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Виконавиці посіли третє місце.

Втім, шлях до музики у реперки був доволі тернистим. Попри відсутність музичної освіти alyona alyona довела всьому світу, що за великого бажання можна кардинально змінити правила свого життя. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як змінилася alyona alyona протягом кар'єри.

Робота вихователькою та початок творчості

Справжнє ім'я 29-річної реперки – Альона Савраненко. Спочатку майбутня зірка була вихователькою у дитячому садку в Баришівці, що на Київщині, адже за фахом – психологиня та вихователька для дошкільнят.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Водночас Альона самотужки починає робити перші кроки назустріч великій сцені під псевдонімом Al.kaida. З часом записує треки та випускає кліпи вже як alyona alyona. Так, 2018-го реперка випустила композицію "Рибки", яка вже наступного дня принесла їй славу. Тож, після цього alyona alyona добровільно йде з роботи педагогом, адже відчуває, що її душа все ж прагне іншого.

Перші успіхи та стрімка кар'єра

Таким чином alyona alyona, яка ніколи не мріяла про славу та заробітки, починає набирати обертів. Вона випускає треки на важливі соціальні теми та руйнує стереотипи.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

2019-го виходить дебютний альбом alyona alyona під назвою "Пушка". Довкола виконавиці посилюється інтерес навіть з боку іноземних видань. Зокрема, американський "Vogue" присвоїв їй звання найнесподіванішої зірки репу. З того часу артистка їздить на міжнародні фестивалі та підкорює своєю харизмою слухачів по всьому світу, здобуваючи як українські, так і міжнародні нагороди.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: Telegram-канал alyona alyona

До речі, alyona alyona 2019-го стала авторкою треку "Вільна", який у дуеті виконали Юлія Саніна та Тіна Кароль спеціально для однойменного фільму.

Восени 2020-го на піку слави Альона стала співзасновницею музичного лейблу ENKO, куди наразі входять вона, Kalush, Kalush orchestra, Skofka та Kozak Siromaha.

2021 року виходить другий альбом "GALAS", куди ввійшло 15 треків. До слова, 11 з них записані з артистами з різних куточків світу. А серед українських зірок – MONATIK, гурт Kalush, OTOY, KRUTЬ та інші. Також артистка має колаборації з Аліною Паш, Джамалою та іншими топовими співаками України.

2023 реперка досягає піку успіху та у співпраці зі Spotify її фото з'являється на білборді на Times Square у Нью-Йорку.

alyona alyona

Співпраця з Jerry Heil та "Євробачення"

2022 року аlyona alyona у співпраці зі співачкою Jerry Heil та іншими європейськими артистами випускає мініальбом "Dai Boh", куди ввійшли хіти "KUPALA", "Рідні мої", "Зозуля" та інші, які розірвали музичні чарти. Після цього виконавиці вирушили у спільний тур в США.

Заручившись підтримкою фанів аlyona alyona та Jerry Heil наважуються спробувати свої сили на нацвідборі на "Євробачення-2024". Так, у них вийшло здобути путівку до шведського міста Мальме, де вони довели до сліз єврофанів потужним виконанням пісні Teresa & Maria.

alyona alyona та Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

alyona alyona / Фото: Associated Press

Вже на міжнародній сцені реперка у дуеті з Jerry Heil виборола для України третє місце. Тож, це стало неабияким поштовхом до нового етапу шаленої популярності обох артисток за кордоном.

alyona alyona та Jerry Heil / Фото: eurovision.tv

Потужна соціальна місія alyona alyona

Реперка у свою творчість завжди закладає потужні сенси. Її треки про сучасні проблеми світу, війну, екологію, стереотипи про жіночу красу, бідність та інше. Разом з тим alyona alyona часто ділиться особистим і розповідає про свій шлях прийняття себе і своєї унікальності.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona у спідньому / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

З цією місією 2020 року Альона йде на "Танці з зірками". На четвертому ефірі "Танців" alyona alyona зі своїм партнером Юрієм Гуричем отримали найменшу кількість балів і вибули з шоу. Втім, це ніяк не засмутило виконавицю, адже за її словами, її поява на шоу була в першу чергу задля прикладу для інших, щоб виходити за рамки за будь-якої ваги й типу фігури.

Також зірка не соромиться зачіпати теми бодіпозитиву, харчування, булінгу та підтримує решту. 2020 року випустила кліп до треку "Сумно", яким надала розголосу ситуації з журналісткою Настею Луговою, яку жорстоко побили у потязі на очах її сина.

Окрім того, виконавиця не стоїть осторонь екологічних проблем і долучається до акцій. До того ж постійно висвітлює наслідки російського тероризму для своєї мільйонної аудиторії.

Особисте життя аlyona alyona

Зірка доволі рідко висвітлює подробиці своїх стосунків. Втім, відомо, що alyona alyona мала роман з тік-токером Денисом, більш відомим під псевдонімом YOXDEN. Втім, напередодні першої річниці 2023 року пара розійшлася. Причиною виконавиця назвала різницю у віці.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Через деякий час alyona alyona потішила шанувальників радісною новиною. Так, вона повідомила про нові стосунки з хлопцем на ім'я Вова. Як зізнається реперка, він теж займається музикою, проте є непублічним. Наразі закохані разом проживають в Івано-Франківській області.

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