alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реперка alyona alyona розповіла про результати першого місяця після операції зі зменшення шлунка.

Так, за цей час артистка схудла на 14 кілограмів. Нині вага виконавиці становить 118 кг. Своїми відчуттями після пережитого місяця вона поділилася з підписниками у фотоблогу та зізналася, що вже почувається добре.

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За словами alyona alyona, цей період був насиченим і непростим, однак із часом гострі спогади про фізичний біль відступають. Своє відновлення після хірургічного втручання реперка порівняла з досвідом пологів, адже в обох випадках організм переживає сильний біль, але згодом ніби стирає його з пам’яті.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

«Хочеться підвести велику риску, тому що за цей місяць відбулося дуже багато чого. І як цікаво влаштований організм жінки, який здатен забувати все болюче, важке, неприємне і вдавати, що цього ніби не було. Не пам’ятаєш цього абсолютно. Я почуваюсь гарно. Зараз можу провести порівняння, до речі, це буде вдале порівняння, з пологами. Тому що там також дуже-дуже сильно боляче, і організм забуває», — поділилася артистка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua розповідала, хто ще із зірок зменшив шлунок і втратив до 65 кг. Ми показували фото до та після операції Жогло, alyona alyona та інших.

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