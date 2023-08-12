alyona alyona довела фанів до сліз потужним треком "Муляжі" про дітей, позбавлених безтурботного дитинства

Українська реп-виконавиця alyona alyona довела шанувальників до сліз своєю новою, потужною ліричною композицією "Муляжі".

За словами Альони, на написання цього треку її надихнули очі дітей, яких вона зустрічала під час відвідування волонтерських центрів. Очі цих дітей, каже артистка, які попри весь сум транслюють щастя:

"Якщо поруч із дитиною перебувають дорослі, постійно сповнені люті, то дитячі очі починають транслювати розпач і нерозуміння того, як діяти. Мені було страшно це бачити, і я б дуже хотіла, щоб люди вчилися прощати навіть тоді, коли неймовірно боляче. Прощати самих себе, близьких людей або несправедливість цього всесвіту. Бо ми є прикладом для наших дітей, а в ситуації з прощенням саме діти є прикладом для нас усіх", - прокоментувала alyona alyona.

Своєю чергою, шанувальники поділилися враженнями від прослуховування щемливої композиції Альони:

Кожне слово просто в серце

Це любов з перших нот і слів. Ви дуже талановита людина, низький уклін за творчість і за сенси в текстах

Як завжди до мурах і в саме серце

Сильні і точні слова.. Мурахи тілом і сльози на очах під час прослуховування

Нагадаємо, напередодні співачка відвідала онкологічне відділення НДСЛ "Охмтадит". Разом із художником Романом Гержаном та дітками, які зараз лікуються у відділенні, вони створили малюнок в одному із важливих кабінетів лікарні. Тепер під час важливих процедур маленькі пацієнти будуть трішки щасливіші, а на їхніх обличчях сяятиме посмішка.

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