alyona alyona і Jerry Heil відповіли на закиди, що нечесно перемогли у нацвідборі на "Євробачення"

Дует українських співачок alyona alyona та Jerry Heil прокоментували свою перемогу в Національному відборі на "Євробачення-2024".

Виконавиці з'явилися у студії "Сніданку з 1+1", де зізнались, що планують змінювати у номері, а також відповіли на закиди, що нечесно посіли перше місце.

Так, артистки після виступу у фіналі нацвідбору отримали деякі зауваження від членів журі. Зокрема, їм порадили попрацювати над взаємодією на сцені, а також зробити номер більш світлим. Jerry Heil наголосила, що вони обов'язково дослухаються до всіх порад та до виступу на головній сцені "Євробачення" ще будуть удосконалюватися.

"Звісно, ми будемо дослухатися до порад. Ми з Альоною насправді хотіли, щоб цей номер мав світліший вигляд. Але у нашому номері в роботі зійшлося дуже багато команд і вирішувати такою величезною кількістю людей швидко – це складно. Тому ти покладаєшся вже на продюсера проєкту. Ми дослухалися і зробили так, як нас попросили. Тепер ми ще раз переконалися в своїй позиції", - прокоментувала артистка.

До речі, не минулося цьогоріч і без скандалів. Співак MELOVIN, який посів третє місце, заговорив про фальсифікацію голосів. За його словами, артистки нібито заплатили чимало коштів, аби перемогти. alyona alyona дала чітко зрозуміти, що такого не було. За словами виконавиці, на це потрібно було витратити чимало коштів, яких у них просто немає.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Знаєте, я постійно кажу одне й теж: "Дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є". Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть", - прокоментувала alyona alyona.

Нагадаємо, після оголошення початку голосування за переможця нацвідбору у застосунку "Дія" стався серйозний збій. Користувачі не могли увійти до свого облікового запису, аби проголосувати за фаворита. Додаток не вдалося полагодити, тож голосування продовжили до 19:00 наступного дня. Нещодавно ж представник "Дії" пояснив, чому стався збій під час голосування.

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