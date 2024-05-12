alyona alyona і Jerry Heil зруйнували стереотип "Євробачення-2024" і прокоментували свою "бронзу"

Артистки довели, що виступати у фіналі під номером два – це не вирок.

Представниці України на "Євробаченні-2024", співачки alyona alyona і Jerry Heil зруйнували головний стереотип конкурсу та прокоментували своє третє місце.

Так, артистки у фіналі пісенного шоу виступали під номером два. На таке місце їх поставили продюсери, адже виконавиці під час жеребкування витягнули "вибір продюсера". Утім, українці та навіть режисерка номера Таню Муіньо були обурені таким вибором. Річ у тім, що з телевізійної точки зору, виступ під номером два – є не дуже вигідним.

alyona alyona та Jerry Heil / Фото: Getty Images

Рік за роком це підтверджували конкурсанти. Жодній країні не вдавалося потрапити до трійки лідерів, а тим більше перемогти. Всі учасники, які виступали під номером два, займали останні місця на "Євробаченні". За останні десять років лише одній країні вдалося потрапити до десятки лідерів. Тож, Таню Муіньо назвала виступ під номером два – "смертельною позицією".

Однак alyona alyona і Jerry Heil зруйнували цей міф, виборовши на "Євробаченні-2024" бронзу. Співачкам вдалося отримати від журі 146 балів та опинитися на п'ятій сходинці, а від глядачів – 307. У сумі виконавиці вибороли для України 453 бали.

alyona alyona і Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

alyona alyona і Jerry Heil вже прокоментували своє бронзове місце. Артистки подякували глядачам за підтримку та зазначили, що це було щось просто неймовірне.

"Ваша підтримка зробила неймовірне! Ми були на "death spot"! Статистично всі, хто в ефірі був під другим номером, займав місця від 20 і вище! Ми з вами вирвалися на 3 місце! Ви розумієте, що взагалі ми з вами зробили разом?" – прокоментували виконавиці.

alyona alyona і Jerry Heil

До речі, артистки також не забували на "Євробаченні-2024" про війну в Україні. Співачки нагадували всьому світу, що терор на українських землях досі триває, а також розповіли про полонених військових.

"А принагідно ще раз потужно привернули увагу до України, згадали про полонених "Азову" і здивували сучасним звучанням української музики та професійністю і креативністю команди!" – додали артистки.

Нагадаємо, перемогу цьогоріч здобула Швейцарія. Країну представляв небінарний співак Nemo з піснею The Code. Із текстом та переводом переможної композиції можна ознайомитися у нашому матеріалі.

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