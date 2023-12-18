alyona alyona, KOLA та Jerry Heil розчулили фанів спільним різдвяним треком

Українські співачки alyona alyona, KOLA та Jerry Heil випустили душевний спільний трек до новорічних свят.

Композиція отримала назву "Щедра ніч". Разом з піснею відбулася й прем'єра кліпу виконавиць, у якому вони відтворили одну з сімейних традицій – зібратися всім разом за святковим столом.

"Другий рік поспіль Різдво в Україні зустрічатиметься з болем в серці та страхом за життя рідних людей. У таке світле свято дуже хочеться, щоб українці відчули тепло спогадів саме з усмішкою від того, як добре було, і вірою, що все ще налагодиться, що ми повернемо собі мирне життя", - прокоментувала прем'єру KOLA.

Своєю чергою, реперка alyona alyona поділилася, що ця пісня зародилася під час спільного туру артисток Америкою.

А Jerry Heil розповіла, як відбувався процес створення пісні "Щедра ніч" та з трепетом розповідає, як важливо дбати про нашу рідну культуру:

“Ми почали писати цю пісню ще перед минулим Новим роком, коли були в турі Америкою з Настею та Альоною. У мене тоді народився приспів — ви його чуєте зараз саме таким, яким він був народжений. Далі нас закрутили власні клопоти, але ми не забували про трек — і ось Альона запропонувала нарешті завершити почате! Пісня вийшла душевною, спокійною, домашньою і дуже ностальгійною", - зазначила Jerry Heil.

Шанувальникам виконавиць дуже прийшлася до смаку їхня спільна робота:

Як же тепло стало на душі... Дівчата, ви неймовірні! Дякую за цю роботу. Гарячі сльози котяться рікою...

Дякую! Найкращі дівчата зібралися у найкращій пісні. Сльози на очах

Шикарнюча, гарна, щира, така тепла і дійсно різдвяна пісня

Нагадаємо, що alyona alyona та Jerry Heil у дуеті поборяться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Артистки потрапили до фіналу нацвідбору на музичну першість.

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