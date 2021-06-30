alyona alyona кумедним фото з бойфрендом повідомила, що вони з'їжджаються

Артистка назвала плюси співжиття.

Українська реп-виконавиця alyona alyona на початку квітня зізналася, що щаслива в особистому житті, кохана та кохає.

Цього разу співачка повідомила своїм прихильникам, що вирішила з'їхатися з бойфрендом. Про це вона розповіла в Instagram, супроводивши новину кумедним фото з обранцем. На знімку Альона у кепці та строкатій сорочці притуляє до обличчя ноги коханого, нігті якого пофарбовані у зелений колір.

instagram.com/alyona.alyona.official

Зірка зізналася, що вона переїжджає до бойфренда і пригадала попередній досвід співжиття з колишнім.

"В попередніх стосунках співмешкання відбувалося в Баришівці на моїй території. А тепер я маю переїхати до нього. Його квартира розташована далі від репетиційної бази, студії звукозапису, ресторанчиків та готової кулінарії, центральних вуличок та клубу "Атлас" в якому за рік карантину я так і не побувала", - поділилася Альона.

instagram.com/alyona.alyona.official

Реперка зазначила, що у квартирі коханого бракує місця для її речей, та й у деяких побутових питаннях погляди пари розходяться:

"Загалом виходить, що нюансів багато: він хоче песика, а я люблю котів; мене вічно нема вдома, а він працює вдома; він любить простір і чисті поверхні, а в мене завжди все заставлено купою баночок та подарунками. Та все ж, коли я думаю про те, що ми зможемо частіше бачитися, турбуватися одне про одного та почнемо створювати свою родину, всі проблеми відходять на другий план", - зауважила артистка.

Альона також зауважила, що знає про те, як її фанам кортить дізнатися, хто ж він - таємний обранець реперки, однак "поки вона нічого не скаже".

Нагадаємо, що раніше alyona alyona розповіла про подарунки, які їй робить бойфренд. Також реперка відповіла, чи обговорювала пара весілля.

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