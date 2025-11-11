ТСН у соціальних мережах

alyona alyona на тлі чуток про сварку з Jerry Heil пояснила, чому вони більше не співпрацюють

Також артистка зізналась, чи повернеться на "Євробачення".

alyona alyona та Jerry Heil

alyona alyona та Jerry Heil / © Getty Images

Українська реперка alyona alyona на тлі чуток про сварку з колегою Jerry Heil пояснила, чому вони наразі не співпрацюють.

Артистки заради участі в "Євробаченні-2024" об'єднувались в дует. Окрім того, в їхньому репертуарі є 11 спільних композицій. Та після міжнародного пісенного конкурсу шляхи alyona alyona та Jerry Heil розійшлися. Реперка на проєкті "ЖВЛ представляє" запевнила, що жодних непорозумінь між ними немає. Зокрема, задля участі в "Євробаченні" вони ставили на паузу особисті проєкти, до яких після завершення конкурсу повернулися. Чи заспівають артистки ще в дуеті - alyona alyona говорить, що час покаже.

"На період "Євробачення" кожна з нас відклала свої якісь особисті плани для того, щоб об'єднатися та пройти цей шлях. Коли цей шлях був пройдений, звичайно, кожна поринула в свої амбіції, плани. Яна (справжнє ім'я Jerry Heil - прим. ред.) зараз класно підкорює європейську сцену. Що буде в майбутньому – життя покаже. Я думаю, що людям треба скучити, бо зараз всі 11 наших робіт ще дуже регулярно грають", - пояснила артистка.

alyona alyona та Jerry Heil / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona та Jerry Heil / © instagram.com/alyona.alyona.official

Також реперка висловилась й про своє можливе повернення на "Євробачення". Артистка зізналась, що їй було б цікаво спробувати свої сили в амплуа продюсерки. Виконавиця наразі не планує повертатися на конкурс як сольна співачка. Проте вона не виключає, що й це може статися в далекому майбутньому. alyona alyona зізналась, що їй близький досвід шведської співачки Лорін, яка 2012 року перемогла на "Євробаченні", 2023-го повернулася на конкурс та знову виборола перше місце.

"Мені цікавіше продюсувати пісні. Я себе спробувала як сонграйтерка на "Дитячому Євробаченні", для мене це був дуже класний досвід. Можливо, я щось спродюсувала б в дорослому "Євробаченні". А самій…Мені близький досвід Лорін, щоб минуло 12 років і ти як повертаєшся, а так щороку ходити мені не цікаво", - зізналась артистка.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona потрапила в ДТП. Саме артистка була винуватицею аварії, тож попереду на неї чекає суд.

