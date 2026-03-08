alyona alyona наробила пікантних фото в спідньому і у 8 Березня висловилась про суперсилу жінок

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реперка alyona alyona, справжнє ім'я якої Альона Савраненко, показалась у спідньому та висловилась про свято 8 Березня.

Знаменитість опублікувала доволі пікантні фото у своєму Instagram. На знімках виконавиця постає у синьому спідньому, демонструючи пишні форми. Образ співачка доповнила рожевими чобітками та шубкою. Тим часом чорняве волосся alyona alyona розпустила, а також нанесла легкий макіяж.

Проте такі пікантні світлини реперка, вочевидь, опублікувала задля привернення уваги. Річ у тім, що з нагоди 8 Березні виконавиця промовила важливі слова. Артистка наголосила, що українські жінки щодня демонструють свою неймовірну силу.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

"Українські жінки щодня доводять, наскільки вони сильні. Вони воюють на фронті, рятують життя як медикині, волонтерять, працюють у найрізноманітніших сферах, підтримують економіку, виховують дітей, піклуються про близьких. Це справжня суперсила", - наголосила виконавиця.

Також артистка закликала зробити особливий подарунок. Співачка опублікувала збір на дрони для бригади, де служить посестри руху VETERANKA. Виконавиця закликала зробити донат та висловити слова підтримки і захоплення сміливістю.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

"Якщо хочете привітати жінок, будь ласка, зробіть донат на збір. Підтримайте та скажіть, як цінуєте. Не тільки за красу і ніжність, а за силу, єдність та сміливість", - закликала alyona alyona.

