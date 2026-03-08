- Дата публікації
alyona alyona наробила пікантних фото в спідньому і у 8 Березня висловилась про суперсилу жінок
Також артистка закликала зробити особливий подарунок.
Українська реперка alyona alyona, справжнє ім'я якої Альона Савраненко, показалась у спідньому та висловилась про свято 8 Березня.
Знаменитість опублікувала доволі пікантні фото у своєму Instagram. На знімках виконавиця постає у синьому спідньому, демонструючи пишні форми. Образ співачка доповнила рожевими чобітками та шубкою. Тим часом чорняве волосся alyona alyona розпустила, а також нанесла легкий макіяж.
Проте такі пікантні світлини реперка, вочевидь, опублікувала задля привернення уваги. Річ у тім, що з нагоди 8 Березні виконавиця промовила важливі слова. Артистка наголосила, що українські жінки щодня демонструють свою неймовірну силу.
"Українські жінки щодня доводять, наскільки вони сильні. Вони воюють на фронті, рятують життя як медикині, волонтерять, працюють у найрізноманітніших сферах, підтримують економіку, виховують дітей, піклуються про близьких. Це справжня суперсила", - наголосила виконавиця.
Також артистка закликала зробити особливий подарунок. Співачка опублікувала збір на дрони для бригади, де служить посестри руху VETERANKA. Виконавиця закликала зробити донат та висловити слова підтримки і захоплення сміливістю.
"Якщо хочете привітати жінок, будь ласка, зробіть донат на збір. Підтримайте та скажіть, як цінуєте. Не тільки за красу і ніжність, а за силу, єдність та сміливість", - закликала alyona alyona.
